Lewis Hamilton se convierte en Samurai por un día y demuestra sus habilidades con la katana (VIDEO)

Lewis Hamilton ha demostrado en varias ocasiones su amor por la cultura japonesa y en esta ocasión estuvo en el dojo de Tetsuro Shimaguchi para tomar una clase de cómo ser un samurái El piloto británico demostró sus grandes habilidades con la katana al estilo de Kill Bill.

“De vuelta en el dojo. ¡Qué increíble poder tomar una clase con Tetsuro Shimaguchi, un legendario artista samurái! Coreografió todas las escenas de lucha con espadas en Kill Bill, ¡una pasada! Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Nuestra clase me hizo recordar mis inicios en el kárate cuando era pequeño”, escribió Lewis Hamilton.

Además, el volante de Ferrari expresó que “empecé a tomar clases para lidiar con los matones del colegio. Pero no solo me enseñó a defenderme, sino que me inculcó disciplina, respeto y humildad. Tomé clases todas las semanas durante siete años, y cada clase comenzaba arrodillándonos e inclinándonos ante nuestro sensei. Ayer hice lo mismo para empezar mi clase con Tetsuro”.

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Lewis Hamilton ya se prepara para el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Lewis Hamilton llevaba 15 meses sin poder subirse al podio, una racha negativa que cortó en el Gran Premio de China al quedarse con la tercera posición en la competencia, subiendo a recibir su premio junto a los dos pilotos de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

El volante británico buscará repetir lo que hizo en China hace dos semanas y volver a subir al podio en el Gran Premio de Japón, una de las paradas en las que Hamilton tiene muchos fanáticos, además de que Ferrari ha demostrado tener uno de los mejores monoplazas de la parrilla.

Tras las regulaciones que implementó la FIA y la Fórmula 1 para esta campaña, varias escuderías no han podido crear un monoplaza competitivo, mientras que Mercedes y Ferrari han demostrado que tienen los mejores vehículos para esta temporada, por lo que ambos equipos han estado en los primeros lugares en Australia y China.

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Japón será la última parada de la Fórmula 1 antes de que entre en un parón de poco más de un mes por la cancelación de dos carreras, la de Baréin y Arabia Saudita, esto por el conflicto armado que está ocurriendo en Medio Oriente.

El Circuito de Suzuka es el encargado de albergar la tercera fecha de la temporada en la máxima categoría del automovilismo, en la que Mercedes buscará su tercera victoria de la campaña, pues George Russell se llevó el trofeo en Australia y Andrea Kimi Antonelli en China.

Las primeras prácticas serán el jueves 26 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que la segunda y tercera tanda de entrenamiento serán el jueves 27 en punto de las 00:00 horas y 20:30 horas. La clasificación arranca a las 00:00 del sábado 28 de marzo y la carrera el mismo día a las 23:00 horas.

DCO