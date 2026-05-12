¡Escándalo! Selección Mexicana de gimnasia rítmica denuncia violencia psicológica; “Tenemos miedo” (VIDEO)

Julia Gutiérrez, Adirem Tejada, Kimberly Salazar y Dalia Alcocer, integrantes de la Selección Mexicana de gimnasia rítmica, denunciaron ser víctimas de violencia psicológica mediante un video en redes sociales, en el cual exponen los abusos que han sufrido. No mencionan el nombre de Blajaith Aguilar, quien es su entrenadora.

Las cuatro seleccionadas nacionales aseguraron tener miedo y preocupación, pues tienen temor de que esta revelación acabe con su sueño olímpico de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028, pero dejaron en claro que no solamente alzan la voz por ellas, pues se trataría de un conflicto al que también se enfrentaron en su momento algunas exseleccionadas.

La selección mexicana de Gimnasia Rítmica alzó la voz.



Denuncian violencia psicológica. No mencionan más detalles por miedo a perder su sueño deportivo.



Lamentablemente es algo que se ha estado repitiendo en varios deportes y no solo en México, en muchas partes del mundo.



El… pic.twitter.com/olo3hft8Kh — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) May 13, 2026

“Somos atletas, pero también somos humanas, y el día de hoy estamos viviendo con preocupación y con miedo sobre nuestro futuro. Decidimos alzar la voz no sólo por nosotras, sino por las generaciones pasadas y las que vienen. Nadie debería elegir entre su salud mental, dignidad y carrera deportiva”, expone al inicio del video Kimberly Salazar.

Gimnastas revelan apoyo de Conade, pero no de la Federación

En voz de Dalia Alcocer, las gimnastas decidieron buscar apoyo en busca de solucionar este problema. Han encontrado respaldo de parte de la Conade, pero no de la Federación Mexicana de Gimnasia.

“Nos acercamos a instituciones buscando apoyo y soluciones. Por parte de Conade hemos tenido respuestas favorables, pero de la Federación Mexicana de Gimnasia aún no. Esperamos obtener las mismas respuestas favorables por parte del Comité Olímpico Mexicano”, comentó al respecto Dalia Alcocer.

Por su parte, Julia Gutiérrez reconoció que ella y sus compañeras hacen esta denuncia con miedo a ser sacadas del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y no poder representar a México en competencias importantes por alzar la voz.

“Hoy tenemos miedo de ser sacadas del proceso, de perder años de esfuerzo y trabajo, de no poder representar a nuestro país en próximas competencias como Juegos Centroamericanos o Panamericanos, y que hablar repercuta en nuestra carrera, también en no poder volver a cumplir nuestro sueño, que es ir a Juegos Olímpicos”, dijo Julia Gutiérrez.

EVG