Aquí te contamos por qué la Selección Mexicana de Beisbol no participará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana de Beisbol perdió ante su similar de Italia en su último partido de la fase de grupos del Clásico Mundial y se esfumó la posibilidad de asistir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana de Beisbol pierde su oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos.
Diego Chávez Ortiz

La Selección Mexicana de Beisbol cayó derrotada a manos de Italia por marcador de 9-1 y con ello quedó eliminada del Clásico Mundial y sin posibilidades de asistir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un golpe duro para la novena mexicana, pues en la próxima edición de la justa veraniega regresará esta disciplina que en París estuvo ausente.

Esto ocurre porque el Clásico Mundial de Béisbol otorga dos plazas en los Juegos Olímpicos a los equipos del continente americano que logren llegar lo más lejos posible en el torneo internacional. Estados Unidos, por ser anfitrión, ya tiene su lugar asegurado en el torneo deportivo, así que quedan disponibles dos boletos.

Lamentablemente, en las competencias restantes solo se otorgarán boletos para Asia, Europa, África y Oceanía, por lo que México ya no tiene posibilidades de conseguir un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a pesar de ser una de las novenas más fuertes de este deporte.

¿Por qué Donald Trump no dejó viajar a Tigres a Cincinnati? Esto se sabe al MOMENTO

Estas son las selecciones que pelearán por un boleto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

El Clásico Mundial de Beisbol comenzará su recta final para conocer al nuevo campeón o si Japón volverá a levantar el título del torneo internacional, pero solo cuatro selecciones de América podrán pelear por un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Canadá son los equipos que se encuentran en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol, si quieren conseguir este boleto su misión será llegar hasta la final, pues tienen que llegar lo más lejos en el torneo para adjudicar uno de los dos lugares en la justa veraniega.

