Selección Mexicana da un gran ejemplo en el Clásico Mundial de Beisbol al dejar limpio el dugout (VIDEO)

La Selección Mexicana dio un gran ejemplo al dejar limpio el dugout en el Clásico Mundial de Beisbol.

La Selección Mexicana dio un gran ejemplo de responsabilidad y consciencia en el Clásico Mundial de Beisbol, luego de que se hizo viral un video en el que los jugadores de la novena tricolor limpian el dugout, un acto que se llevó el reconocimiento de los usuarios en redes sociales.

Guillermo Celis, comentarista y analista de ESPN, compartió el video en sus redes sociales, donde aseguró que, con esta acción, los japoneses ya no podían presumir de ser los más limpios en la banca, esto debido a que Japón siempre ha dado un buen ejemplo al respecto.

El equipo mexicano siempre consciente del factor limpieza en el dugout. Los japoneses ya no nos pueden presumir de ser los más limpios en la banca. pic.twitter.com/eWi0mEBFJu — Guillermo Celis (@GuillermoCelis) March 8, 2026

Aficionados resaltaron lo hecho por los integrantes de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, al hacer énfasis en que acciones como esta sirven como ejemplo para los peloteros de ligas infantiles y juveniles.

¿Cuántos Clásicos Mundiales de Beisbol ha jugado México?

México ha estado en las seis ediciones que se han celebrado del Clásico Mundial de Beisbol, incluida la actual.

El equipo dirigido por Benjamín Gil comenzó su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con un categórico triunfo de 8-2 sobre Gran Bretaña en actividad correspondiente al Grupo B.

Italia, Brasil y Estados Unidos son los otros integrantes del Grupo B (junto con México y Gran Bretaña) del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

¿Cuál ha sido la mejor participación de México en el Clásico Mundial de Beisbol?

La mejor participación de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol ocurrió en la edición del 2023, en la que alcanzó la ronda de semifinales.

El Tricolor fue derrotado por Japón en la antesala de la final, luego de que en cuartos de final dio la campanada al derrotar a su similar de Puerto Rico.

La Selección Mexicana intentará repetir aquel destacado desempeño logrado en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, en el que sobresalió su victoria de 11-5 sobre Estados Unidos en la fase de grupos.

EVG