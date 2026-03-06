¡A lo Nacho Libre! Así fue el viral festejo de México por su primer homerun en el Clásico Mundial de Beisbol (VIDEO)

Nacho Álvarez Jr. celebra como Nacho Libre su home run en el México vs Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

México abrió la pizarra contra Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol con un cuadrangular de Nacho Álvarez Jr., quien festejó su palazo de vuelta entera con la máscara del luchador Nacho Libre.

Claro que tenía que ser Nacho 🇲🇽 pic.twitter.com/0SRdi7A3uo — MLB México (@MLB_Mexico) March 6, 2026

En la segunda entrada Nacho Álvarez Jr. conectó un vuela cercas para darle a la Selección Mexicana la primera carrera del juego y cuando llegó con sus compañeros de puso una máscara de luchador.

La máscara que portó fue de Nacho Libre, gladiador que sale en la película del mismo nombre y que se ha convertido en una cinta de la cultura popular muy conocida entre los aficionados.

