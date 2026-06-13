¿Hace cuánto tiempo que Escocia no ganaba un partido de la Copa del Mundo de la FIFA?

Escocia rompió una larga racha sin triunfo en la Copa del Mundo de la FIFA tras vencer a Haití en su debut en Norteamérica 2026.

Un solitario y fortuito gol de John McGinn le permitió a Escocia ganar su primer partido mundialista en 36 años, luego de que con ese tanto se impuso 1-0 a Haití en su debut en la Copa del Mundo 2026, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Boston.

El mediocampista del Aston Villa marcó al minuto 28 del cotejo con un disparo de zurda en el área, acción en la que la suerte estuvo de su lado, pues el esférico fue desviado por un zaguero caribeño, lo que impidió que el guardameta Johnny Placide reaccionara.

Escocia no ganaba desde Italia 1990

Escocia no conseguía una victoria en una Copa del Mundo de la FIFA desde el 16 de junio de 1990, cuando superó 2-1 a Suecia en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, en la segunda jornada del Grupo C.

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Andrew McCall y Mo Johnston fueron los autores de las anotaciones con las que El ejército de Tartán superó a los escandinavos, por los que descontó Glenn Strömberg.

Fue el único partido que Escocia ganó en Italia 90, pues en sus otros dos fue vencido por las selecciones de Brasil y Costa Rica, que debutó en el magno evento en aquella edición.

Escocia está de vuelta en una Copa del Mundo de la FIFA

Pasaron 28 años para que Escocia disputara de nueva cuenta una Copa Mundial de la FIFA, pues no asistía al certamen desde la edición de Francia 1998.

Sin embargo, en aquella justa los escoceses no consiguieron triunfos al ser derrotados por Brasil (1-2) y Marruecos (0-3). Solamente sumaron ante Noruega, con la que igualaron 1-1.

La victoria sobre Haití en su debut en la Copa del Mundo 2026 le permitió a Escocia registrar su quinto partido ganado en la máxima cita futbolística.

El ejército de Tartán venció 3-1 a Checoslovaquia (Suiza 1954), 2-0 a Zaire (Alemania 1974), 3-2 a Países Bajos (Argentina 1978) y 2-1 a Suecia (Italia 1990) en sus otros triunfos en la justa más importante del futbol a nivel internacional.

EVG