Brasil empata con Marruecos en su primer juego en la Copa del Mundo 2026 y suma 92 años sin perder en su debut

Noussair Mazraoui y Raphinha disputan un balón en el duelo entre Brasil y Marruecos en la Copa del Mundo 2026.

Brasil igualó 1-1 con Marruecos en su debut en la Copa del Mundo 2026, gracias a un golazo de Vinícius Jr. en el duelo celebrado en el Estadio MetLife de Nueva York. A pesar de que no se llevó los tres puntos, la pentacampeona del orbe llegó a 92 años sin derrota en su primer juego en el principal torneo de la FIFA.

Ismael Saibari, volante del PSV Eindhoven, desató el primer grito de gol en Nueva York al adelantar a los Leones del Atlas al minuto 21 con un espectacular sombrerito ante la salida de Alisson, luego de un excelso pase filtrado de Brahim Díaz.

¡Llega el primerooooo! 😮‍💨



Brahim dio un pase filtrado que Saibari agarró y con un tiro bombeado venció a Alisson para poner el 1-0 ante Brasil… YA LO GANA MARRUECOS 🔥#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



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¡Qué calidad! 🔥



Vinicius Jr agarró el balón por la banda izquierda y con un potente tiro venció a Bounou para poner el 1-1 👀#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



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La Canarinha reaccionó pronto y lo hizo por conducto del delantero del Real Madrid, Vinícius Jr., quien definió con un espectacular y potente disparo de derecha a pierna cambiada, al 32′, para hacer más espectacular el lance de Yassine Bounou.

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Brasil creció en confianza tras conseguir el tanto de la igualada y terminó de mejor forma el primer tiempo del duelo, en el que Paquetá estuvo muy cerca de mandar al descanso a la Verdeamarela tras una chilena, pero Bounou se lució con la atajada y todo terminó en un tiro de esquina.

Brasil y Marruecos se respetan en el complemento

Ambas selecciones bajaron un poco la guardia en el segundo tiempo, pero Brasil mantuvo su dominio sobre un Marruecos al que le costó trabajo llegar con peligro al área de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

El árbitro esloveno Slavko Vincic agregó 10 minutos. La Verdeamarela cerró mejor, pero no encontró el gol de la victoria, que casi consiguen los Leones del Atlas luego de que Alisson corrigió un error en una atajada previa y evitó la diana de la derrota.

¿Cuándo juega otra vez Brasil en la Copa del Mundo 2026?

La Selección de Brasil volverá a las canchas el próximo 19 de junio, cuando enfrente a Haití en la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo 2026.

El cotejo entre sudamericanos y caribeños tendrá como sede el Estadio Filadelfia, una de las 11 ciudades sede de Estados Unidos en el magno evento de la FIFA. Ese mismo día, Marruecos se mide ante Escocia en Boston.

EVG