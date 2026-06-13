¿Times Square o Rio de Janeiro? La tremenda fiesta de los brasileños antes del partido ante Marruecos (VIDEO)

La Selección de Brasil arranca su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Marruecos en la cancha del MetLife Stadium, pero horas antes de arrancar el compromiso en la ciudad al noroeste, la afición de la Canarinha realizó una tremenda fiesta en Times Square.

Los fans del equipo de Carlo Ancelotti convirtieron el centro de la ciudad de Nueva York en una sede de Río de Janeiro, sacaron banderas, realizaron cánticos y en el video se puede ver cómo comienzan a saltar en un mar de playeras amarillas.

El partido entre Brasil y Marruecos es el primero de la Copa del Mundo del 2026 entre dos selecciones que llegan como favoritas para llegar lejos en el torneo. Los marroquíes fueron la sorpresa en la edición pasada y la Canarinha quiere volver a lo más alto con una generación joven.

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Times Square en Estados Unidos o es Río de Janeiro en Brasil?



Locura de los brasileños para el Mundial!! 🇧🇷 pic.twitter.com/N3Ewse5ioc — MT2 (@madrid_total2) June 13, 2026

Brasil no contará con Neymar Jr. para su primer partido del Mundial 2026

La Selección de Brasil se enfrenta a Marruecos en la cancha del Estadio Nueva York/Nueva Jersey para iniciar su camino en la Copa del Mundo, aunque tendrán fuera a uno de sus mejores jugadores.

Carlo Ancelotti confirmó que el astro brasileño, Neymar Jr., no tendrá participación con la Canarinha en el compromiso ante la selección africana, ya que sigue recuperándose de su lesión que viene arrastrando antes de unirse a la convocatoria de Brasil.

Neymar presenciará el partido desde la grada y se espera que pueda incorporarse a la actividad con la selección de Brasil la semana que viene para preparar junto a sus compañeros el encuentro ante Haití el próximo viernes 19 de junio.

DCO