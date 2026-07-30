“No hay que confiarse, hay que seguir trabajando”: Mary José Alcalá

A casi la mitad de la justa regional de Santo Domingo, Marijosé Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano reconoció el gran esfuerzo de la delegación, pero advirtió la importancia de “no confiarse” ya que viene la parte más intensa del calendario, donde potencias como Colombia y Cuba buscarán repuntar.

La exclavadista y hoy dirigente internacional, a quien se observa en las gradas de las diferentes áreas de competencia, agradeció el apoyo que la delegación ha recibido desde la presidencia de la República, al hablar del compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum con el deporte mexicano:

🥇 “No hay que confiarse, hay que seguir trabajando”: Marijosé Alcalá



A casi la mitad de la justa regional de Santo Domingo, Marijosé Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, reconoció el gran esfuerzo de la delegación, pero advirtió la importancia de “no confiarse”, ya… pic.twitter.com/UJC6k8yqI8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 30, 2026

“Agradecerle siempre a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, que está muy al pendiente de todos los atletas y entrenadores, y que no les ha quitado el apoyo nunca; siempre ha estado ahí, muchas gracias”, subrayó la licenciada en derecho.

Y reiteró que “no hay que confiarse, hay que seguir trabajando... vienen pruebas de boxeo, levantamiento de pesas y patines de velocidad para los países que estamos compitiendo por el primer lugar. Todos los días hay que construir este triunfo”, señaló con firmeza.

🥇 ¡Día dorado para los clavados de México en Santo Domingo 2026! Al concluir una espectacular primera jornada de finales con tres medallas de oro y dos de bronce, platicamos con Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quien analizó el presente y el futuro de su… pic.twitter.com/M0oV0hWufW — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 30, 2026

Día dorado para los clavados de México en Santo Domingo 2026

La delegación mexicana concluyó con una espectacular primera jornada de finales con tres medallas de oro y dos de bronce, platicamos en Mary José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quien analizó el presente y el futuro de su disciplina.

La dirigente destacó el avance de los deportes acuáticos del país en la dirigencia del medallista olímpico Fernando Platas, así como la mentalidad de los seleccionados nacionales como Alejandra Estudillo, Adriana Torres, Osmar Olvera y Juan Celaya, a quienes entregó sus preseas centroamericanas.

“Me da gusto que el deporte de clavados siga sobresaliendo. México tiene futuro, camino y se está estructurando”, nos compartió emocionada después de ver la final de plataforma de 10 metros femenil, su prueba cuando era atleta.

DCO