Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Como va el medallero y en que lugar está México

México sigue liderando el medallero de los JCC.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe apenas llevan algunos días de haber iniciado, pero la diferencia de medallas entre México y el segundo lugar ya es abismal, ya que los deportistas aztecas han arrasado en sus respectivas disciplinas y en menos de cinco días, la delegación que representa a nuestro país ya tiene más de 150 preseas.

México siempre ha sido potencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y este año no es la excepción. Los más de 600 atletas aztecas buscarán dejar a nuestro país en lo más alto del medallero y conseguir la decimocuarta victoria, en la historia del evento, para la delegación mexicana.

Una final a la mexicana 🇲🇽 en el raquetbol de #SantoDomingo2026 🇩🇴



Rodrigo Montoya es el campeón individual varonil 🥇

👉🏻 Eduardo Portillo obtiene la presea de plata 🥈

👉🏻 Ambos van por la corona en dobles varonil y dobles mixtos#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/R77Z8eZbOs — CONADE (@conadeoficial) July 30, 2026

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe no ha mostrado un movimiento en el primer lugar desde que pasó la inauguración, ya que desde que se entregaron las primeras medallas, la delegación mexicana se adueño del liderato.

1.- México - 72 oros, 53 platas, 40 bronces - 165 medallas en total

2.- Colombia - 39 oros, 43 platas, 26 bronces - 97 medallas en total

3.- Cuba - 16 oros, 18 platas, 22 bronces - 56 medallas en total

4.- Venezuela - 12 oros, 22 platas, 42 bronces - 76 medallas en total

5.- R. Dominicana - 10 oros, 12 platas, 35 bronces - 57 medallas en total

6.- Guatemala - 8 oros, 13 platas, 14 bronces - 35 medallas en total

7.- Puerto Rico - 8 oros, 9 platas, 16 bronces - 33 medallas en total

8.- Costa Rica - 4 oros, 2 platas, 9 bronces - 15 medallas en total

9.- El Salvador - 4 oros, 2 platas, 8 bronces - 14 medallas en total

10.- T. y Tobago - 4 oros, 0 platas, 6 bronces - 10 medallas en total

La actividad seguirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que México aún tiene participación en la disciplina de Clavados, la cual es una de las más fuertes para la delegación azteca y en la que pueden caer diversas medallas.

DCO