Osmar Olvera es campeón centroamericano en Santo Domingo 2026; Juan Celaya se queda con el bronce en trampolín de un metro

Osmar Olvera consiguió la medalla que le hacía falta en su palmarés. Después de ganar preseas olímpicas, mundiales, en copas del mundo y en Panamericanos, el mexicano se convirtió en campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 en trampolín de un metro.

¡OSMAR OLVERA ES CAMPEÓN Y CONQUISTA EL ORO! 🇲🇽🥇💦



El mexicano cerró una actuación brillante en el trampolín de 1 metro y se corona con la medalla de oro tras dominar la competencia con ejecuciones espectaculares. pic.twitter.com/TWzyuxYKBD — Claro Sports (@ClaroSports) July 30, 2026

México consiguió el 1-3 en la prueba, pues al oro de Olvera se le suma el bronce de Juan Celaya, quien se sube al podio que completa el colombiano Luis Felipe Uribe con la plata.

Podio en trampolín de 1 metro

Oro- Osmar Olvera (México) - 430.85

Plata- Luis Felipe Uribe (Colombia) - 415.00

Bronce- Juan Celaya (México) - 401.70

Osmar Olvera, el mejor clavadista de la región

No es descabellado asegurar que Osmar Olvera es el mejor clavadista de la región. La medalla conseguida en Santo Domingo 2026 es la única que le faltaba a la laureada carrera del mexicano, quien no contaba con un logro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Olvera ya es campeón centroamericano, que se unen a sus tres oros conseguidos en los Juegos Panamericanos de Chile 2023; primer lugar en trampolín de 1 m, trampolín de 3 m y trampolín sincronizado de 3 m.

Las medallas más importantes en la carrera de Olvera son sus dos preseas en los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde se llevó plata junto a Juan Celaya en trampolín de 3 m y bronce individual en la misma modalidad.

Además, en Campeonato Mundial tiene dos oros, cinco platas y un bronce. En la Copa del Mundo de Clavados tiene dos oros, diez platas y dos bronces.

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