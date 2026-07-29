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Matías Grande se despide de Santo Domingo 2026 con tres medallas de oro tras ganar la final individual

El mexicano Matías Grande derrotó 6-4 al colombiano Jorge Enríquez en la final individual para cerrar de gran manera en Santo Domingo 2026

Matías Grande gana tres medallas de oro en Santo Domingo 2026
Matías Grande gana tres medallas de oro en Santo Domingo 2026 Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

El mexicano Matías Grande se despide de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con tres medallas de oro, luego de cerrar su participación con el primer lugar de la final de tiro con arco recurvo.

Grande derrotó 6-4 al colombiano Jorge Enríquez en la final individual para cerrar de gran manera su participación en la justa de verano, pero no fue sencillo, pues el azteca tuvo que venir de atrás en una reñida definición.

El colombiano Jorge Enríquez se puso en ventaja con parcial de 2-0. Matías Grande tuvo que concentrarse para emparejar el marcador, pero el sudamericano de nuevo encontró el punto de superioridad para un 4-2.

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El arquero azteca, de nuevo en desventaja, tuvo que remar contra corriente para igualar un 4-4 cardíaco. La medalla de oro se definió en un quinto set, en donde Grande tiró 9, 10 y 9, mientras que Enríquez 9,9 y 8.

Así fue que el de Celaya se adjudicó la victoria por 6-4 y aseguró su oro, dejando en claro que en la región México es la potencia. De hecho esta disciplina ha aportado 12 preseas en Santo Domingo 2026.

Tiro con arco ha dejado cinco oros, cinco platas y dos bronces para la delegación tricolor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

De esos cinco metales dorados, en tres participó Matías Grande; campeón individual recurvo, campeón en equipos recurvo y campeón en equipo mixto recurvo.

aar

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