Lotería de Cundinamarca: Resultados del último sorteo 27 de julio

Debido a que la Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado que está vinculado a la Secetaría de Hacienda y existe desde 1812, las personas cuentan con la confianza de que el sorteo es legítimo.

La Lotería de Cundinamarca forma parte de la Beneficencia del Departamento, por lo que el producto de sus utilidades está destinado a obras de asistencia social y servicios de salud desde sus inicios.

En La Razón te compartimos los números ganadores del lunes 27 de julio del sorteo colombiano Lotería de Cundinamarca.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca funciona mediante la compra de billetes o fracciones de billetes, estos contienen un número de cuatro cifras y una serie que podría ser uno de los ganadores.

Los billetes o fracciones de la Lotería de Cundinamarca se pueden comprar con los loteros o en los puntos autorizados de distribución; o si se prefiere, se pueden adquirir de manera digital en la página oficial del sorteo loteriadecundinamarca.com.co

¿Qué número cayó en la Lotería de Cundinamarca 27 de julio?

A continuación, presentamos la combinación ganadora de la Lotería de Cundinamarca realizado el lunes 27 de julio:

Número ganador: 6783

Serie: 290

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca hoy?

La Lotería de Cundinamarca se realiza únicamente los días lunes a las 22:30 horas, y en caso de que algún lunes sea festivo, el sorteo se cambia para el día martes en el mismo horario.

¿Qué canal transmite la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca se transmite en el Canal 1 todos los lunes a las 22:30 horas, el sorteo se realiza totalmente en vivo y esto permite que las personas puedan ver y verificar las balotas que resultaron ganadoras.

¿De cuánto es el premio de la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca cuenta con varios premios que pueden ser otorgados a los números que resultaron ganadores en el sorteo de las balotas:

Premio mayor de 10 mil millones

Balsa millonaria de 500 millones

Turno de oro de 300 millones

Guaca Secreta de 100 millones

3 Tesoros de 50 millones

20 Tesoros de 20 millones

35 Tesoros de 10 millones

¿Cómo cobrar el premio de la Lotería de Cundinamarca?

En caso de resultar ganador de alguno de los más de 50 premios disponibles se debe contar con el billete o fracción de billete original y en buen estado, por lo que es importante resguardarlo.

También se debe tener el documento de identidad en original, y una fotocopia al 150 por ciento, además del formulario de pago que debe estar debidamente diligenciado para poder acudir a los puntos autorizados o a la sede principal para cobrar el premio.

La Lotería de Cundinamarca brinda atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas en la Calle 90# 18-16 Bogotá, Colombia; o por medio de la línea de atención gratuita 31380.

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