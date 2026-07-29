Arabia Saudita lanza ataque coordinado con EU contra milicias proiraníes en Irak

Arabia Saudita dio un paso inédito al sumarse a la guerra contra Irán con un ataque conjunto con Estados Unidos contra milicias proiraníes en Irak, una arremetida que complica aún más el horizonte de la frágil tregua de hecho decretada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 24 de julio.

Teherán ya ha dado prácticamente por rota esa nueva pausa en los bombardeos al reconocer en esta misma jornada haber lanzado el martes misiles balísticos contra bases de Washington en Jordania, según han confirmado los tres países.

La de las últimas horas ha sido la primera vez en varios meses que ha durado ese conflicto armado que la gran potencia suní de Oriente Próximo ejecuta con el ejército estadounidense un bombardeo contra esos grupos armados, agrupados bajo la denominación de Fuerzas de Movilización Popular (FMP). Un comunicado de esa entidad poco definida que sirve de paraguas a varias milicias asegura que 20 de sus militantes han muerto y 32 han resultado heridos en los bombardeos que han tenido como objetivo varias de sus bases en Irak.

Trump se ha referido este miércoles a los bombardeos conjuntos con Arabia Saudita. Ha asegurado en el canal Fox News que los ataques en Irak a las milicias chiíes respaldadas por Irán habían sido coordinados con el Gobierno de Bagdad. Ha calificado a esas milicias de “cáncer para el mundo” y ha añadido que su Gobierno estudia enviar nuevas advertencias a los grupos respaldados por Teherán, informa desde Nueva York Luis Doncel.

Estos bombardeos son también la primera ocasión en la que Riad reconoce haber golpeado a esas milicias en territorio iraquí, si bien el pasado 13 de mayo, varias fuentes regionales aseguraron a la agencia Reuters que aviones de combate saudíes habían bombardeado, sin que trascendiera públicamente, objetivos en Irak, vinculados a esos grupos, armados y entrenados por la Guardia Revolucionaria iraní.

Con esta arremetida coordinada con Washington, Arabia Saudita responde a los supuestos intentos de atacar sus instalaciones petroleras por parte de esas milicias, que niegan su autoría, durante las últimas 72 horas. Así lo ha confirmado un comunicado del Ministerio de Defensa saudí que asegura que los bombardeos son su represalia por “los recientes ataques con drones”, contra esas infraestructuras, y que las defensas aéreas saudíes habían “interceptado y destruido” varios de esos aparatos no tripulados, “que habían intentado atacar instalaciones petroleras en las regiones de la Provincia Oriental y Riad”.

La nota prosigue señalando que esas aeronaves fueron “lanzadas desde territorio iraquí” y que los ataques los llevaron a cabo “milicias terroristas alineadas con Irán”. “El Reino [saudí] subraya que no busca una escalada, pero que responderá a cualquier agresión que sufra”, continúa el comunicado.

Te puede interesar:

- UNAM apura salida entre exigencia de anular... y también amagos de amparos

- CSP a expresidentes: Caso Ruffo no es político, es criminal

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR