ICE amplía las redadas en aeropuertos

Iryna Gorb, quien lleva más de 10 años viviendo en California, fue detenida tras regresar de un viaje a Portland.

La Administración del presidente Donald Trump intensificó los operativos contra migrantes en aeropuertos de Estados Unidos, donde agentes vestidos de civil arrestan a personas con visas vencidas en mostradores de documentación y puertas de embarque, informó ayer The New York Times.

Según el diario, las detenciones ocurrieron en 15 aeropuertos y alcanzaron a personas de más de una docena de países, incluidos cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como parte de un acuerdo entre la Administración de Seguridad del Transporte y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que busca impedir que extranjeros indocumentados vuelen dentro del país, salvo para deportarse voluntariamente. El aumento de los operativos coincide con la meta de realizar unos dos mil arrestos diarios.

Entre los casos recientes está el de la ecuatoriana Chantal Morales Rojas, detenida el 20 de julio en Denver cuando viajaba a Oakland. También fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de San Francisco la ucraniana Iryna Gorb, quien permanecerá bajo custodia del ICE mientras enfrenta su proceso de deportación. El diario también reportó la detención de una mujer de Uganda con una solicitud de asilo en trámite.