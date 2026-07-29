Trump presiona a Irán y crecen amenazas por el paso en Ormuz

Irán lanzó ayer varios misiles balísticos contra fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio, lo que rompió el periodo de relativa calma registrado en los últimos días, mientras mediadores intentan retomar las negociaciones para alcanzar un alto al fuego. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que todos los proyectiles fueron interceptados y aseguró que sus tropas permanecen en máxima alerta.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que su fuerza aérea atacó una base aérea estadounidense y un centro de mando central en Jordania “con varios misiles balísticos”. En un comunicado afirmó: “Mientras continúen las amenazas contra Irán y las acciones ilegales y perversas de EU contra nuestros intereses, la resistencia continuará”.

El Dato: FUERZAS estadounidenses y saudíes atacaron en los últimos días lugares utilizados por milicias respaldadas por Irán en Irak para llevar a cabo ataques.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su molestia con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de recibirlo en la Casa Blanca. El magnate criticó que su aliado hiciera públicas las supuestas actividades iraníes en la llamada Montaña del Pico, una instalación cercana a uno de los principales complejos nucleares iraníes.

“No necesito que Bibi me diga eso. Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado”, dijo. El republicano afirmó que conocía la información y reprochó que el israelí la difundiera públicamente. También reiteró que, si Irán no acepta un acuerdo de paz, Estados Unidos destruirá esa instalación. “Si no hay acuerdo, lo eliminaremos muy fácilmente”. Donald Trump reconoció además que mantiene “pequeñas diferencias” con Benjamin Netanyahu sobre la estrategia frente a Irán.

El Tip: LOS PRECIOS del petróleo subieron 5% después de que EU informara sobre el ataque de misiles “sorpresa” de Irán.

RESPALDO ESTADOUNIDENSE. Pese a las declaraciones del mandatario estadounidense, el primer ministro calificó la reunión como “excelente” y aseguró que fue una de las mejores.

“Fue una conversación marcada por la plena colaboración, el apoyo mutuo y la comprensión compartida de nuestro objetivo común: garantizar que Irán no obtenga armas nucleares”, expuso.

Fotografías difundidas por la oficina del mandatario israelí mostraron a ambos líderes reunidos en el Despacho Oval junto con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Mientras tanto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que Israel tiene “muchas ganas” de atacar objetivos energéticos iraníes, pero afirmó que EU ha frenado cualquier ofensiva por temor a represalias contra países de la región que puedan provocar una crisis mundial del petróleo.

Israel Katz sostuvo además que los aviones estadounidenses han utilizado bases aéreas israelíes para lanzar ataques contra Irán y aseguró que las autoridades iraníes saben.

ACTIVOS CONGELADOS. Como respuesta a las declaraciones de Donald Trump sobre utilizar activos iraníes congelados para indemnizar a embarcaciones afectadas por el conflicto, Irán advirtió que impedirá el paso por el estrecho de Ormuz a los buques de cualquier empresa o país que reciba recursos procedentes de esos fondos.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam Al Anbiya, coronel Ebrahim Zolfagari, acusó a Washington de cometer actos de agresión y lanzó una advertencia al republicano sobre las consecuencias de esa medida.

Teherán insistió en que los barcos sólo podrán cruzar el estrecho mediante la ruta establecida por las autoridades iraníes. Además, confirmó que presentó a Omán una propuesta para reorganizar temporalmente el tránsito marítimo, aunque rechazó un plan omaní de dividir equitativamente las rutas por considerar que no atiende su seguridad. El viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Qaribabadi, afirmó que el estrecho permanecerá cerrado si Mascate no acepta la propuesta y tampoco permitirá que otros participen en el desminado.

CAMPO MILITAR. El ministro interino de Defensa de Irán, Majid Ebnolreza, aseguró que la industria de defensa mantiene sus líneas de producción “más activas que nunca” y negó que los ataques estadounidenses e israelíes hayan detenido la fabricación de armamento, una versión que contrasta con declaraciones previas del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre el deterioro de la capacidad militar iraní.

A su vez, autoridades iraníes informaron que el aeropuerto de Bushehr quedó completamente fuera de servicio tras los ataques estadounidenses y señalaron que un avión recién reacondicionado fue destruido por el impacto de un misil, además de reportar graves daños en el Centro Meteorológico de la ciudad.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, informó que sostuvo una conversación con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para evitar una escalada tras el ataque ucraniano contra un buque iraní en el mar Caspio. Kiev aseguró que sus operaciones sólo buscan responder a la agresión rusa y negó que pretendieran atacar embarcaciones o civiles iraníes.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, Omán impulsa un plan respaldado por países del Golfo para restablecer el comercio por el estrecho de Ormuz, con pagos a quienes quieran hacerlo. Sin embargo, un funcionario estadounidense reiteró que Washington rechaza cualquier propuesta que implique cobrar peajes por el tránsito en esa vía marítima internacional.

Al mismo tiempo, Arabia Saudita informó que interceptó por segundo día consecutivo drones dirigidos contra instalaciones petroleras y atribuyó los ataques a milicias respaldadas por Irán, una acusación que esos grupos rechazaron.