Terremoto de 7.1 en Japón deja muertos y desaparecidos

Al menos 13 personas murieron y decenas resultaron heridas, mientras continúan las labores para localizar a desaparecidos tras el fuerte terremoto que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres de unos 20 años que fallecieron después del derrumbe parcial de un centro comercial, donde se registró una explosión tras el sismo de 7.1, además de una persona que murió luego de ser rescatada de una vivienda colapsada en la ciudad de Yatsushiro.

En el centro comercial de la localidad de Kashima, donde una explosión provocó el colapso del segundo piso, se teme que entre 20 y 30 trabajadores permanezcan bajo los escombros. El operador Aeon Mall informó que clientes y empleados evacuaron el edificio después del terremoto y antes de la explosión, cuya causa todavía se investiga. Medios locales señalaron que una posible fuga de gas es una de las hipótesis.

El Dato: CON MUCHAS viviendas sin electricidad, las autoridades también alertaron sobre el riesgo de golpes de calor, ya que se prevén temperaturas de 34 grados en la región.

La emisora pública NHK informó que otras seis personas fueron rescatadas del inmueble, entre ellas una que presentaba un paro cardiopulmonar y cinco más con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Imágenes difundidas por la televisión japonesa mostraron una fachada destruida, el techo colapsado y una amplia zona cubierta por escombros mientras rescatistas, bomberos y ambulancias permanecen en el lugar.

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El terremoto también golpeó con fuerza la planta de Nippon Paper, en Yatsushiro. Dos personas fueron encontradas en estado de paro cardiorrespiratorio dentro de las instalaciones, mientras que otras nueve siguen desaparecidas. La fábrica sufrió daños severos y una de sus chimeneas se partió, de acuerdo con imágenes difundidas por NHK.

100 réplicas se han registrado después del terremoto

Ante la magnitud de la emergencia, el Ministerio de Defensa desplegó alrededor de tres mil 600 integrantes de las Fuerzas de Autodefensa para reforzar las labores de búsqueda y rescate. Los militares trabajan junto con la policía y los cuerpos de bomberos para evaluar los daños, localizar sobrevivientes y atender a la población afectada. Además, el gobierno prepara reuniones de emergencia para identificar las necesidades más urgentes en las zonas dañadas.

Por su parte, la primera ministra, Sanae Takaichi, informó que el gobierno evalúa el alcance de los daños. Confirmó que existen personas heridas, incendios, afectaciones en carreteras, puentes y edificios, además de cortes de electricidad. También pidió a la población trasladarse a lugares seguros y seguir las indicaciones de las autoridades.

Alrededor de 300 mil personas recibieron instrucciones para acudir a centros de evacuación. En la ciudad de Kumamoto permanecen cerradas 178 instalaciones, entre ellas bibliotecas, centros comunitarios, parques y complejos deportivos. Varias de ellas fueron habilitadas como refugios temporales, mientras que decenas de actividades públicas, incluidos exámenes médicos y seminarios, fueron canceladas.

En tanto, el sistema de salud también enfrentó una fuerte presión. El Hospital Saiseikai Kumamoto, con capacidad para 400 camas, suspendió temporalmente las hospitalizaciones programadas y pidió a la población acudir sólo en casos de emergencia. Su personal reportó un flujo de personas lesionadas, principalmente por la caída de muebles, además de daños en el edificio.