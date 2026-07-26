¿Quién es la hija de Elize Matsunaga en la vida real?

Luego de que se estrenara la película de Netflix “Elize: Sombras de una mujer”, el caso que inspiró a esta historia comenzó a provocar curiosidad entre los internautas de nueva cuenta, incluyendo detalles como la hija de los Matsunaga.

La película de Netflix está basada en un hecho real ocurrido en Brasil en 2012; y además de esta, en 2021 la plataforma de streaming también estrenó el documental “Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen”, en el que aparece la verdadera Elize contando la historia del asesinato de su esposo.

Marcos Kitano Matsunaga y Elize Araújo Giacomini fueron un matrimonio brasileño que se hicieron conocidos luego de que el cuerpo desmembrado del empresario de origen oriental se localizara en Brasil.

Este hecho registrado en 2012, conocido como “Caso Matsunaga”, es la historia verdadera detrás del largometraje de Netflix, en el que se cuenta la historia detrás del asesinato del hijo de los dueños de la empresa de alimentos Yoki.

Además de tener un matrimonio lleno de problemas, malos tratos e infidelidades que terminó en el asesinato de Marcos y la sentencia de Elize, ambos tuvieron una hija que al momento de los hechos tenía apenas 9 meses de vida.

¿Quién es la hija de Elize Matsunaga?

La información personal sobre la hija de Elize y Marcos Matsunaga permanece fuera del ojo público, por lo que se conocen pocos detalles sobre la aún menor de edad que no tiene contacto con su madre.

Después de que se registrara el asesinato del empresario Marcos Matsunaga, y de que Elize fuera sentenciada a más de 19 años de prisión, los abuelos paternos de la menor fueron quienes recibieron la custodia total de la niña, pese a que inicialmente una tía materna era quien la cuidaba.

Actualmente Helena tiene 16 años de edad y continúa bajo la guardia de Mitsuo y Misako, quienes mantienen la protección de la menor e incluso han intentado que el nombre de Elize desaparezca oficialmente de los documentos de esta.

Elize Araújo Giacomini con un cartel "Hija mía, te amaré más allá de la vida" ı Foto: Especial

Pese a que los abuelos paternos de Helena se oponen ante cualquier contacto que esta pueda tener con Elize, su abuelo paterno informó que ella tendrá tomar sus propias decisiones cuando cumpla 18 años de edad.

Además, de acuerdo con medios brasileños recientemente el tribunal de São Paulo autorizó que la hija de los Matsunaga realice dos viajes internacionales este año acompañada de un tutor.

Se precisa que Helena viajará con permiso del Tribunal de Menores de Pinheiros entre el 29 de junio y el 19 de julio a Londres, y entre el 21 y el 30 de julio a Punta Cana en compañía de su abuela.

Elize con su hija, Helena Matsunaga ı Foto: Especial

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