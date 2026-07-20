PVEM propone prohibir horas extra para adolescentes y cerrar vacíos sobre matrimonio infantil

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentó una iniciativa para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes mediante la prohibición expresa de las jornadas laborales extraordinarias para adolescentes y el cierre de vacíos legales que aún permiten el matrimonio infantil a través de figuras como el concubinato o las uniones de hecho.

La propuesta, impulsada por la senadora Rocío Corona Nakamura, plantea reformas a los artículos 45 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito de fortalecer el interés superior de la niñez y atender riesgos que, advirtió, pueden generar daños irreversibles.

En materia laboral, la legisladora señaló que, aunque la edad mínima legal para trabajar en México es de 15 años, “en muchas ocasiones los adolescentes que trabajan, a pesar de ser aún menores de edad, están obligados a cumplir con periodos laborales extraordinarios”, situación que, dijo, afecta sus estudios y su salud.

Explicó que, si bien la Ley Federal del Trabajo ya prohíbe las horas extraordinarias para menores de 18 años, es necesario incorporar esta protección a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer las acciones de las autoridades dirigidas a prevenir, atender y sancionar estos casos.

Matrimonio infantil ı Foto: Especial

En cuanto al matrimonio infantil, Corona Nakamura lamentó que “el matrimonio infantil sigue estando presente en muchas regiones de nuestro país como una práctica común y aceptada, pero tolerada a pesar del daño que hace”.

Añadió que, pese a que esta práctica está prohibida en todo el país, las uniones tempranas continúan ocurriendo, principalmente en zonas rurales o de alta marginación, bajo figuras como el concubinato o las “uniones informales o de hecho”, lo que, afirmó, crea un vacío legal que permite eludir la prohibición y las responsabilidades correspondientes.

Por ello, la iniciativa plantea prohibir no solo el matrimonio infantil, sino también el concubinato o cualquier institución equivalente o similar cuando involucre a menores de edad, sin importar los usos, costumbres o prácticas culturales.

Finalmente, la senadora sostuvo que es necesario fortalecer el marco jurídico para garantizar plenamente los derechos de la infancia.

“Se debe seguir trabajando en garantizar el interés supremo de la niñez, en cuidarlos, protegerlos y brindarles el apoyo necesario”, afirmó, al señalar que las reformas buscan consolidar los avances en la erradicación del trabajo y el matrimonio infantil, “para seguir robusteciéndola, enriqueciéndola, consolidando y también actualizándola”.

💜 Cada niña, niño y adolescente merece crecer con libertad para aprender, jugar y construir el futuro que sueña. 🌟



Proteger sus derechos es una responsabilidad compartida. Erradicar el matrimonio infantil significa brindar más oportunidades para estudiar, desarrollarse y vivir… pic.twitter.com/SSkxUToVz3 — Latitud 21 (@Latitud21mx) July 20, 2026

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LMCT