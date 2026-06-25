Reaparece Enrique Inzunza vía remota en el Senado, en medio de señalamientos de EU

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció este jueves en actividades del Senado de la República luego de permanecer 57 días sin participar en sesiones legislativas públicas, en medio de los señalamientos que autoridades de Estados Unidos han formulado en su contra por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

El legislador sinaloense, originario de Badiraguato, se incorporó de manera remota a una reunión de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde se prevé el análisis y votación de diversas iniciativas, entre ellas la expedición de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.

La reaparición de Enrique Inzunza ocurre después de que dejó de asistir a las actividades presenciales del Senado el pasado 29 de abril.

Su ausencia coincidió con la difusión de acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros exfuncionarios y funcionarios de esa entidad.

Entre los nombres mencionados por autoridades estadounidenses figura el de Enrique Inzunza Cázarez, señalado por presuntos nexos con integrantes de “Los Chapitos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, el senador morenista no había participado de manera presencial en las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano del que forma parte.

Su reaparición se produjo únicamente a distancia durante los trabajos de la Comisión de Justicia.

Te puede interesar

- Invictos: 9 de 9

- Sismos dejan estela de muerte en Venezuela

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR