Invictos: 9 de 9

Tres de tres y nueve de nueve. Y sin recibir gol, además. Chequia fue la tercera víctima de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, en el segundo juego en el Estadio Azteca para los dirigidos por Javier Aguirre, que se impusieron 3-0 para convertirse en el primer representativo nacional en ganar sus tres juegos de fase de grupos en el magno evento de la FIFA, en un cotejo que se resolvió en el primer cuarto de hora del complemento con las anotaciones de Mateo Chávez y Julián Quiñones.

Javier Aguirre volvió a poner al Tala Rangel nuevamente como el portero titular. Sin embargo, le dio sus primeros minutos del torneo a Mateo Chávez y a Guillermo Martínez, quienes ocuparon los puestos de los titulares Jesús Gallardo y Raúl Jiménez, de manera respectiva. Guillermo Ochoa entró de cambio.

El Dato: Con una media de 27 años y 38 días, fue la alineación más joven de México desde la derrota de 3-1 ante Portugal, en Alemania 2006.

Por su parte, Gilberto Mora tuvo su primera titularidad en la justa al ocupar el lugar de Brian Gutiérrez en el mediocampo junto con Luis Romo, autor del gol de la victoria en Guadalajara sobre Corea del Sur; mientras que Edson Álvarez volvió a ser central, pero esta vez junto con César Montes, quien volvió a jugar tras cumplir con su suspensión, por lo que el Vasco optó por darle descanso a Johan Vásquez, además de que regresó a la lateral derecha a Jorge Sánchez y al polivalente de Israel Reyes lo puso en lugar de Erik Lira.

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Fue un primer tiempo trabado y que le costó mucho trabajo a los dirigidos por Javier Aguirre, ante un cuadro checo que no estuvo tan encerrado atrás, lo que obligaba al cuadro azteca a buscar distintas maneras de hacer daño. La gente hizo su papel desde el calentamiento al demostrarle todo su apoyo a los jugadores del Tricolor y siendo hostil con los dirigidos por Miroslav Koubek. Al minuto 17 de tiempo corrido se escuchó el “Cielito Lindo” en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula.

LA PANTERA tras anotar ante Chequia, ayer ı Foto: Reuters y David Patricio|La Razón

Gilberto Mora intentó probar con un disparo desde fuera del área, pero su remate fue tapado por la zaga rival. La jugada más clara de la primera mitad por parte de México llegó al minuto 39, cuando Jorge Sánchez sacó un potente tiro con la pierna derecha que Matej Kovar atento a su poste, contuvo.

Una chilena de Israel Reyes en un tiro libre a favor de los anfitriones, poco antes (al 37’), fue otra de las pocas ocasiones que generó el equipo mexicano.

FANS con disfraces de sus ídolos. ı Foto: Reuters y David Patricio|La Razón

La última acción de los 45 minutos iniciales fue un tiro de derecha de Julián Quiñones que se fue por arriba de la cabaña defendida por el cancerbero del PSV Eindhoven.

El flojo desempeño de la Selección Mexicana dejó inconforme al público en las tribunas, pues la muestra de ello fue el enorme abucheo que se escuchó en cuanto el árbitro argentino Yael Falcón Pérez pitó el final del primer tiempo.

EL INGENIO mexicano rompe barreras ı Foto: Reuters y David Patricio|La Razón

Sin embargo, desde el arranque del complemento la afición volvió a demostrar nuevamente su apoyo a México y a meterle presión a una Chequia que necesitaba la victoria, pues el empate no le era útil para colarse como una de las mejores terceras.

El cuadro tricolor salió en busca del gol, pero Chequia también adelantó más sus líneas, en busca de centros por arriba para sacar ventaja de su estatura. Pero en un contragolpe llegó el momento que los dirigidos por Aguirre y la afición esperaban. Luis Romo recuperó un balón y cedió a Mateo Chávez, quien poco adelante de mediacancha dejó atrás a un rival para enfilarse solo hacia el marco y definir con un toque de zurda por abajo para desatar la garganta de los 80 mil 824 espectadores que se dieron cita en el recinto al sur de la CDMX.

LA COPA, el deseo de los aztecas ı Foto: Reuters y David Patricio|La Razón

Desesperada ahora por buscar dos tantos, el combinado de Chequia volvió a quedar mal parado y el Tricolor aprovechó un grosero error de la zaga para sentenciar el duelo al 61’, luego de que un defensa rebotó el esférico en Jorge Sánchez para que Quiñones marcara el segundo tanto del partido.

EL TILONCITO abrió el marcador ı Foto: Reuters y David Patricio|La Razón

Ya con los tres puntos en la bolsa, Javier Aguirre sacó al Memote Martínez y le dio ingreso a Santiago Giménez, quien recibió una gran ovación del público. Luis Romo también abandonó la cancha y fue sustituido por Obed Vargas.

QUIÑONES aumentó la ventaja. ı Foto: Reuters y David Patricio|La Razón

El público seguía expectante por saber si Memo Ochoa tendría sus primeros minutos en el certamen, pues el legendario guardameta estaba calentando. El esperado momento llegó al 77’. En su casa por muchos años con el América, el tapatío tuvo sus primeros minutos en su sexta Copa del Mundo. “Olé, olé, olé, Memo, Memo”, cantaron los aficionados en las tribunas.

EL MAGUITO se estrenó con el Tricolor ı Foto: Reuters y David Patricio|La Razón

Checoslovaquia fue la selección ante la que México logró su primer triunfo mundialista en 1962; y 64 años más tarde, Chequia, ya sin la parte de la actual Eslovaquia, es el equipo ante el que el Tricolor concretó su primera fase redonda en el torneo.

Según reportes, más de 800 mil personas salieron a las calles de la CDMX a festejar el triunfo de los aztecas.

Se cuela Sudáfrica a segunda ronda

De manera sorpresiva, la selección de Sudáfrica derrotó a Corea del Sur para meterse a los dieciseisavos de final como el segundo lugar del Grupo A. Los Bafana Bafana marcaron en el segundo tiempo el único tanto del compromiso y mandaron a los surcoreanos al tercer puesto del sector, complicando su pase a la siguiente ronda, pues deben esperar los demás resultados de la jornada. El equipo africano aprovechó una descolgada por la banda izquierda en donde atacaron con superioridad numérica. El pase llegó de un extremo a otro y Maseko definió potente a primer poste para vencer al arquero rival.

Sudáfrica vino de menos a más en la Copa del Mundo; primero perdió ante México en la inauguración, en su segundo encuentro rescató el empate ante Chequia y en el cierre de la fase de grupos derrotó a Corea del Sur para meterse en la siguiente ronda del torneo internacional.

Los Bafana Bafana disputan por primera vez las rondas de eliminación directa de la máxima justa.