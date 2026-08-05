Leagues Cup 2026: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los juegos de este jueves 6 de agosto?

La Leagues Cup entra en su tercer día de actividades y los clubes de la Liga MX y de la MLS que faltaban de jugar entran en escena, siendo el Cruz Azul y el América los equipos a seguir en esta jornada, aunque también juegan Santos, Necaxa, Xolos y Puebla.

Una de las novedades en la Leagues Cup para este semestre es que se tendrán algunos juegos en México, uno de ellos el choque entre América y San Diego FC en el Estadio Azteca.

Previo al duelo el defensor Sebastián Cáceres aseguró que las Águilas buscarán el campeonato: “Esas ansias de ganar que tenemos, por un título internacional que hace tiempo no podemos conseguir y eso es a lo que apuntamos“, dijo el defensor en un video compartido por el club en redes sociales.

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¡Solo falta 1 día para nuestro debut en @LeaguesCup 2026! 👊💥



Las emociones se viven en CAsa el próximo 6 de agosto, ¡te vemos en el Estadio Banorte! 💙🏟️💛



🎟️ América vs. San Diego: https://t.co/Y8qzk1ajJF

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Los juegos de este jueves 6 de agosto de la Leagues Cup

New York City FC vs Santos Laguna | 17:30 horas | Apple TV

Cruz Azul vs Philadelphia Union - 18:00 horas - Apple TV

Chicago Fire vs Necaxa - 18:30 horas - Apple TV

Austin FC vs Xolos - 19:00 horas - Apple TV

América vs San Diego FC - 20:00 horas - Apple TV, Canal 9, TUDN e Imagen TV (Canal 3.1)

Portland Timbers vs Puebla - 20:30 horas - Apple TV

MAÑANA REGRESA LA MÁQUINA 🚂💙



Mira el encuentro a través de @AppleTV pic.twitter.com/5WSCz2HjNO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 5, 2026

Liga MX y MLS siguen con la actividad de la Liga MX

En el primer turno del día Santos Laguna se enfrenta al New York City FC, duelo entre uno de los peores equipos del futbol mexicano y un cuadro que marcha en el quinto sitio de su conferencia.

Cruz Azul, el campeón de la Liga MX, se mide al Philadelphia Union, uno de los cuadros más constantes en la MLS, aunque actualmente marcha en el lugar 13 de la Conferencia Este con 16 unidades.

El Chicago Fire le hace los honores al Necaxa, mientras que el Austin FC se enfrenta a los Xolos, que siempre genera expectativa, pues en su plantilla se encuentra Gilberto Mora, el jugador de 17 años de la Selección Mexicana que brilló en la Copa del Mundo 2026.

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