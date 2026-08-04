Tigres vence en penaltis Real Salt Lake y suma dos puntos en la Leagues Cup

Una acción del Tigres vs Real Salt Lake de la Leagues Cup

Tigres y Real Salt Lake igualaron 1-1 en su debut en la Leagues Cup, definiendo al ganador del partido en penaltis. El equipo de la Liga MX sumó un punto extra para irse con 2 unidades y dejar al cuadro de la MLS con un solo punto. Solamente un jugador de los 12 pateadores falló.

En el torneo entre ligas debe haber un ganador, por ello cuando ha un empate se otorga un punto a cada equipos y al club que sale airoso en la tanda de pena máxima obtiene uno adicional.

RSL ✅✅✅✅✅❌

UANL ✅✅✅✅✅✅ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 5, 2026

El cuadro felino arrancó ganando a los seis minutos de tiempo corrido gracias a Juan Brunetta, quien remató de cabeza dentro del área a un recentro del Búfalo Aguirre.

Diez minutos duró la felicidad en el lado regiomontano, pues Pablo Enrique Ruiz marcó el 1-1 que se extendió hasta los últimos instantes del cotejo.

Los Tigres llegaron al torneo binacional en medio de una crisis, pues Guido Pizarro renunció a la dirección técnica sin ofrecer detalles más que una diferencia en el rumbo del proceso. El conjunto Incomparable, en un comunicado, refirió temas personales.

Tigres enfrentó el duelo ante el Real Salt Lake con un entrenador interino, a la espera que la directiva presente al timonel que será el encargado de recomponer el rumbo.

En el cierre del juego el equipos azteca tenía a los locales, aunque visitantes administrativos, metidos en su propio campo, defendiendo prácticamente con todos sus jugadores y esperando una oportunidad para ir por el contraataque.

El Real Salt Lake propuso en juego reactivo, dejándole al cuadro regiomontano tener el control del esférico y el tiempo de posesión.

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