Atlante gana 17 años después en un torneo internacional tras vencer al Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup

Luego de 17 años el Atlante volvió a participar y ganar en un torneo internacional, lo hicieron al vencer 1-0 al Vancouver Whitecaps en el debut histórico de los Potros de Hierro en la Leagues Cup.

La Leagues Cup, el torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX contra la MLS, es relativamente nuevo y el Atlante nunca lo había disputado, hasta este semestre que regresó a la Primera División del futbol mexicano tras 12 años de ausencia.

La última vez que los Potros jugaron un certamen internacional fue nada menos que el Mundial de Clubes 2009, al que accedieron como campeones de la Concachampions 2008 tras vencer al Cruz Azul en la final regional.

En el llamado Mundialito, el Atlante arrancó con victoria ante el Auckland City, su última conquista en un plano fuera de México. Avanzaron a las semifinales, instancia en la que cayeron ante el Barcelona de Pep Guardiola que estaba repleto de estrellas como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi, Zlatan Ibrahimovic, etc.

Los azulgranas fueron cuartos en el Mundial de Clubes 2009 tras caer en el duelo por el tercer lugar ante el Pohang Steelers en penaltis tras igualar 1-1.

Miguel Herrera ha metido al Equipo del Pueblo en un arranque ilusionante en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y extendió las buenas sensaciones a la Leagues Cup. Su primer juego en el certamen fue nada menos que una visita durísima ante el Vancouver Whitecaps, uno de los mejores equipos de la liga estadounidense.

El Whitecaps abrió las puertas de su casa, el Estadio BC Place, para recibir al Atlante. En la previa el favorito era el cuadro canadiense, ya que son los actuales líderes de la Conferencia Oeste de la MLS y han tenido buenas actuaciones internacionales, siendo los subcampeones de la Concachampions 2025.

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