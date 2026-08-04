Leagues Cup 2026: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los juegos de este miércoles 5 de agosto?

La actividad de la Leagues Cup 2026 continúa este miércoles 5 de agosto, cuando se lleven a cabo seis partidos más de la primera jornada del certamen entre equipos de la Liga MX y la MLS. Destacan los debuts de Inter Miami, Chivas y Monterrey.
Las Garzas, campeonas en la edición de 2023, arrancan su participación enfrentando al Atlético de San Luis en el Nu Stadium. Por su parte, el Guadalajara mide fuerzas ante el LAFC en el BMO Stadium, mientras que Rayados choca ante el Orlando City en el Inter&Co Stadium.
Los juegos de este miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup
- Miami vs Atlético San Luis -17:30 horas-Apple TV
- Monterrey vs Orlando -17:30 horas-Apple TV
- Nashville vs León -18:30 horas-Apple TV
- Dallas vs Querétaro -18:30 horas-Apple TV
- Toluca vs Seattle-20:00 horas-Imagen Televisión y Apple TV
- LAFC vs Chivas-20:30 horas-Apple TV
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