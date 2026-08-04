Leagues Cup 2026: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los juegos de este miércoles 5 de agosto?

La Leagues Cup enfrenta clubes de la Liga MX y de la MLS

La actividad de la Leagues Cup 2026 continúa este miércoles 5 de agosto, cuando se lleven a cabo seis partidos más de la primera jornada del certamen entre equipos de la Liga MX y la MLS. Destacan los debuts de Inter Miami, Chivas y Monterrey.

Las Garzas, campeonas en la edición de 2023, arrancan su participación enfrentando al Atlético de San Luis en el Nu Stadium. Por su parte, el Guadalajara mide fuerzas ante el LAFC en el BMO Stadium, mientras que Rayados choca ante el Orlando City en el Inter&Co Stadium.

Enfocados y listos para mañana.🧠👊🏼 pic.twitter.com/31Cdnb7pec — Rayados (@Rayados) August 5, 2026

Los juegos de este miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup

Miami vs Atlético San Luis -17:30 horas-Apple TV

Monterrey vs Orlando -17:30 horas-Apple TV

Nashville vs León -18:30 horas-Apple TV

Dallas vs Querétaro -18:30 horas-Apple TV

Toluca vs Seattle-20:00 horas-Imagen Televisión y Apple TV

LAFC vs Chivas-20:30 horas-Apple TV

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