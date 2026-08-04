Pachuca y Atlas son humillados por Cincinnati y Columbus Crew en el inicio de la Leagues Cup

Jugadores del FC Cincinnati celebran un gol ante el Pachuca en la Leagues Cup 2026

La Liga MX tuvo un duro inicio de actividad en la Leagues Cup, pues el Pachuca perdió 3-1 ante el FC Cincinnati y el Atlas cayó por el mismo marcador ante el Columbus Crew, dejando buenas sensaciones para los clubes de la MLS, que han dominado el certamen desde que es oficial.

En la cancha del TQL Stadium, el cuadro local de Cincinnati se llevó la victoria con goles de Evander da Silva Ferreira, Pavel Bucha y Kenji Mboma Dem. Los Tuzos descontaron gracias a Adrián Alcaraz.

From goal line to goal line 🚀



Louro ➡️ Echenique ➡️ Mboma Dem pic.twitter.com/kUNNHnPQUM — FC Cincinnati (@fccincinnati) August 5, 2026

El equipo mexicano inició ganando el duelo a los siete minutos, pero no pudieron sostener el resultado y el brasileño Evander da Silva, uno de los mejores jugadores de la MLS, empató al 18′ de tiempo corrido con un golazo de fuera del área.

El elemento sudamericano, de 28 años de edad, tomó el balón en los linderos del área, cargado a la zona izquierda. Hizo una diagonal y sacó un poderoso disparo de pierna derecha que se clavó en el ángulo ante la mirada expectante del arquero Carlos Moreno.

Across the face of the goal and into the net!



Pavel Bucha hits it home 🎯 pic.twitter.com/4XmT478EwQ — FC Cincinnati (@fccincinnati) August 5, 2026

Evander da Silva Ferreira es ex del Vasco da Gama, Midtjylland y Portland Timbers. Lleva años en un gran nivel en la MLS, siendo de los mejores futbolistas de la liga estadounidense al lado del argentino Lionel Messi.

En el otro partido, el inicio de mandato de Hernán Crespo como entrenador del Atlas no ha sido lo esperado y cayeron en el ScottsMiracle-Gro Field ante el local Columbus Crew con goles de Cesar Ruvalcaba, Sean Zawadzki y Brais Méndez. Zawadzki hizo una anotación en propia puerta para los Rojinegros.

Los Zorros vienen de perder en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ante el Monterrey. Su actuación ante el Crew deja muchas que desear y de inmediato la presión recae en el entrenador argentino, quien llegó de último momento luego de la salida repentina de Diego Cocca.

Con esta derrota Pachuca y Atlas necesitan ganar sus dos siguientes partidos y esperar resultados para conocer si aspiran a la siguiente ronda del torneo. En Leagues Cup los clubes de la Liga MX y de la MLS se enfrentan entre sí en la primera ronda, aunque están divididos en grupos de su propia liga.

Los equipos con más puntos de cada liga acceden a la siguiente fase. El ganador de cada juego suma tres puntos, si hay empate el vencedor se define en penaltis con dos puntos si sales airoso y uno si pierdes.

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