¿Por qué Sara Kohan se divorció del Chicharito? Esto reveló el futbolista

Javier “El Chicharito” Hernández ha causado polémica por sus videos en los que emite comentarios sobre las diferencias que existen entre hombres y mujeres; y su divorcio no es la excepción.

Pese a que en 2025 aseguró que reflexionaría sobre las delcaraciones personales que lo pusieron en medio del ojo del huracán, este año continúa haciendo comentarios que han resultado polémicos.

Recientemente publicó un video en el que hablaba sobre la razón por la que dejó el equipo de futbol mexicano por el que comenzó a ser reconocido, y aseguró que sería la última vez que hablaría sobre las Chivas.

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Luego del video en el que cuenta por qué dejó de portar la playera rojiblanca, el pasado 27 de julio publicó el episodio 9 de su videopodcast Learning to be Human, en el que aparece junto a Eleni Fafutis hablando de los géneros.

“Eleni, una mujer emprendedora, madre de tres hijos y con más de una década construyendo una relación sólida, se sienta frente a un futbolista que ha sido juzgado por sus ideas” se lee en la descripción del video.

¿Por qué Sara Kohan se divorció del Chicharito?

Cuatro días después de la publicación del episodio titulado “¿Guerra de géneros o complementos?”, el futbolista compartió un fragmento en redes sociales en el que responde por qué cree que su matimonio con Sara Kohan no funcionó.

“Creo que los dos no estabamos en nuestro centro, no estábamos balanceados” comenzó a responder Chicharito, quien aseguró que Sara Kohan y él no sabían cómo desempeñarse como padres.

Chicharito precisó que fue muy notorio que no eran compatibles, por lo que decidieron terminar con su matrimonio para poder brindarle un buen ejemplo a sus hijos sobre cómo ser felices.

“Yo no estaba siendo lo suficientementa masculino para poder estar sosteniendo a esa familia, y creo que a ella también le faltó ser muchísimo más femenina en unas formas en las que muchas mujeres hoy en día; desde mi punto de vista, no les gusta como poder platicar y poder aceptar que pueden existir” precisó el futbolista.

Javier Hernándes dijo que dentro de los roles de género en una relación existe una falta de humildad, pues incluso él llegó a pensar que estar casado y tener una familia iba a ser “distinto, pero fácil de hacerse”.

Asimismo, dijo que posiblemente el hecho de provenir de un matriarcado influyó en el momento de elegir una pareja, y que el observar su entorno sin hacer introspección lo llevó a limitarse y sentirse confundido “como hombre”.

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