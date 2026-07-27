El VIDEO con el que Atlético Dallas le da la bienvenida al Chicharito Hernández de manera impresionante

El Atlético Dallas compartió en sus redes sociales un espectacular video para darle la bienvenida al delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien retomará su carrera con el equipo perteneciente a la USL Championship de Estados Unidos tras más de seis meses de inactividad.

“Una nueva bestia en la tierra del lobo y la serpiente y, cuando aparece, ni ellos pueden ignorarlo”, es una de las frases que se escuchan en el impresionante clip que compartió el club perteneciente a la Segunda División de Estados Unidos.

Una Nueva Bestia.

Chicharito Plays For Atlético Dallas. pic.twitter.com/tzxE7WyJiZ — Atlético Dallas 🐍🐺 (@atleticodallas) July 27, 2026

Chicharito Hernández asume el reto de llegar al Atlético Dallas

En los últimos momentos del video aparece precisamente el ‘Chicharito’ Hernández, quien se muestra emocionado por su vuelta a las canchas tras la oportunidad que le da el Atlético Dallas.

“Este no es el final, es sólo el comienzo”, dice con emoción el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana tras hacerse oficial su nuevo destino futbolístico.

Chicharito Hernández manda mensaje a afición del Atlético Dallas

El ‘Chicharito’ Hernández dedicó su primeras palabras como jugador del Atlético Dallas, en las cuales dejó clara la emoción que tiene por este nuevo desafío en su carrera.

“Hola, Dallas. Estoy aquí, muy emocionado de hacer historia con ustedes. Los veo pronto, chicos”, fue el primer mensaje que el atacante originario de Guadalajara, Jalisco, dijo como nuevo jugador de la escuadra de la USL Championship.

A message from your striker. pic.twitter.com/TKEH9dufbM — Atlético Dallas 🐍🐺 (@atleticodallas) July 27, 2026

El Atlético Dallas es un club profesional de futbol varonil que se encuentra en su fase final de planificación. Con sede en el área metropolitana de Dallas, la entidad fue fundada de manera oficial en 2024 luego de recibir una plaza de expansión por parte de la USL Championship para la ciudad de Garland, Texas.

El objetivo deportivo de este equipo es competir en la USL Championship, la liga paralela a la MLS. Aunque sus planes proyectaban su estreno oficial en el terreno de juego para el año 2028, informes detallan que el ‘Chicharito’ Hernández comenzará a jugar de manera oficial con el club a partir de 2027.

EVG