México alcanza las 50 medallas en el tercer día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La delegación de México llegó a 50 preseas en Santo Domingo 2026, luego de tres días de competencia.

La delegación de México llegó a 50 medallas en el tercer día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 este lunes 27 de julio. Esta cosecha le permite a nuestro país mantenerse en lo más alto del medallero de la competencia regional.

Las preseas obtenidas en disciplinas como esquí acuático, remo y judo le permitieron a la delegación nacional alcanzar el medio centenar de metales en la capital de República Dominicana, un logro que tiene contento a Rommel Pacheco, titular de la Conade.

¡50 MEDALLAS Y UN PAÍS ENTERO CELEBRANDO! 🇲🇽🥇



No hay mayor satisfacción que ver a nuestras y nuestros atletas dejar el alma por México. Hoy alcanzamos las 50 medallas y seguimos liderando los Juegos Centroamericanos y del Caribe. #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/OXmY6ZCJ9Z — CONADE (@conadeoficial) July 27, 2026

“Vamos muy bien, todos están muy motivados con este buen arranque, los resultados no se dan solamente el día de la competencia, sino con los entrenamientos, los campamentos y todo el apoyo, aquí lo están demostrando y estamos muy contentos”, aseveró al respecto el exclavadista.

México domina el medallero de Santo Domingo 2026

Desde el inicio de la competencia, México ha ratificado su condición de potencia histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, pues lidera el medallero con notable superioridad.

Hasta el momento, la delegación azteca suma 20 preseas doradas, 12 más que las que tiene Colombia, que ocupa el segundo puesto en la tabla de medallas.

El reto de México en Santo Domingo 2026

Repetir el primer lugar del medallero por tercera edición en fila es la meta que México tiene en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El país acabó en lo más alto del medallero en las justas de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Los de Santo Domingo 2026 son el primer gran reto de México en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Es la tercera vez en la historia que República Dominicana es anfitrión de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las anteriores fueron las de Santo Domingo 1974 y Santiago de los Caballeros 1986.

EVG