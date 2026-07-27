Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Cómo va el medallero y en qué lugar está México

México encabeza el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 desde el inicio del evento.

México encabeza el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, competencia regional en la que la delegación nacional tiene el objetivo de repetir el primer lugar conseguido en las dos ediciones más recientes, las de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

La delegación tricolor es, junto con Cuba, la gran potencia histórica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que este 2026 celebran 100 años de su primera edición, la cual se realizó en la Ciudad de México.

¡50 MEDALLAS Y UN PAÍS ENTERO CELEBRANDO! 🇲🇽🥇



No hay mayor satisfacción que ver a nuestras y nuestros atletas dejar el alma por México. Hoy alcanzamos las 50 medallas y seguimos liderando los Juegos Centroamericanos y del Caribe. #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/OXmY6ZCJ9Z — CONADE (@conadeoficial) July 27, 2026

Desde los primeros días de actividades en Santo Domingo 2026, el dominio de México es claro, pues ha tomado el liderato del medallero y se ve muy complicado que lo pierda por el ritmo que lleva.

Top 5 del Medallero de Santo Domingo 2026 AL MOMENTO

México : 20 oros, 16 platas y 14 bronces

Cuba : 7 oros, cuatro platas y 7 bronces

Colombia : 6 oros, 10 platas y 5 bronces

Venezuela : 5 oros, 5 platas y 9 bronces

República Dominicana: 4 oros, 4 platas y 10 bronces

Dominio histórico de México en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los deportistas mexicanos han sobresalido en todas y cada una de las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competencia en la que la delegación nacional siempre ha terminado entre las primeras dos del medallero.

El hecho de que nunca haya terminado debajo del segundo sitio en el medallero general refleja el dominio de México en el evento regional.

México no termina líder del medallero en tres ediciones seguidas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde 1959, cuando Caracas fue sede, luego de que acabó primero en las justas de Ciudad de Guatemala 1950 y Ciudad de México 1954.

EVG