¡Confirmado! Chicharito Hernández ya tiene nuevo club y está lejos de una liga de primer nivel

El 'Chicharito' Hernández ya tiene nuevo club para continuar su carrera en las canchas.

Después de más de seis meses inactivo, Javier ‘Chicharito’ Hernández ya tiene nuevo equipo para retomar su carrera, lo cual hará lejos de la Liga MX, pues reforzará el ataque del Atlético Dallas, club perteneciente a la USL Championship, la Segunda División de Estados Unidos.

“La primera vez que pisé Dallas y ahora es hogar”, compartió el propio Hernández Balcázar en un mensaje en sus redes sociales, el cual acompañó con una foto suya a su llegada al aeropuerto de Dallas.

El ‘Chicharito’ Hernández había sonado en los últimos meses como posible refuerzo del Atlante en el regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX. Sin embargo, el goleador tapatío optó por continuar su carrera fuera de México.

Chicharito Hernández regresa a Estados Unidos

Javier Hernández volverá a jugar en Estados Unidos, pero esta ocasión no lo hará en la MLS, luego de que estuvo en dicha liga de 2020 a 2023 con el LA Galaxy.

Atlético plays for Dallas. pic.twitter.com/Jf33prDbsQ — Atlético Dallas 🐍🐺 (@atleticodallas) July 26, 2026

El ‘Chicharito’ estuvo cuatro campañas en la principal división del balompié estadounidense tras el fin de su etapa en Europa, pero no tuvo el rendimiento que se esperaba de él y en enero de 2024 volvió a la Liga MX para una segunda etapa con Chivas.

Con el Guadalajara la situación tampoco mejoró para el ‘Chicharito’ Hernández, quien en los cuatro torneos que estuvo con el Rebaño no dio el ancho y su salida no se dio de la mejor manera, luego de que en su último juego falló un penalti que le costó a los rojiblancos su eliminación en cuartos de final del Apertura 2025.

EVG