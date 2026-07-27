Cabo Verde regaló el gol más hermoso de todo el Mundial 2026 y así lo reveló la FIFA; revívelo (VIDEO)

La Selección de Cabo Verde dejó una huella imborrable en la historia de los Mundiales, ganándose el cariño de aficionados alrededor del planeta.

En una destacada actuación, Cabo Verde no sólo fue reconocido por la excepcional actuación de su arquero, Vozinha, quien recibió el título de mejor portero del torneo, sino que también brilló con un gol que será recordado por mucho tiempo.

El tanto anotado por Sidny Lopes Cabral se ha convertido en el favorito de los hinchas, siendo elegido como el mejor gol del campeonato que culminó con la victoria de España. En un momento crucial del partido contra Argentina, Lopes Cabral logró empatar el encuentro con un potente derechazo que dejó sin reacción al arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

Este golazo que metió Sidny Lopes Cabral contra Argentina fue elegido como el Mejor Gol del Mundial 2026, es una locura cómo le pegó a ese balón🚀🔥



Cabo Verde se ganó el corazón de todo el mundo y tuvieron un torneo mágico🇨🇻❤️ pic.twitter.com/dbjmya7rAm — Roberto Haz (@tudimebeto) July 27, 2026

Era un momento crucial para Cabo Verde

El jugador, que se mostró audaz al tomar la pelota por el costado izquierdo, recortó a Alexis Mac Allister y lanzó un disparo preciso que se coló en la esquina superior del arco, desatando la euforia entre los seguidores caboverdianos.

En una entrevista concedida a la FIFA, Sidny compartió que, al percibir el espacio disponible, apuntó a la escuadra y conectó con fuerza, logrando un gol que resonó más allá de las fronteras de su país.

Su impresionante anotación superó en las votaciones a otros destacados goles, como el de Eldor Shomurodov de Uzbekistán y Wilson Isidor de Haití, quienes se quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente.

Este reconocimiento no solo destaca el talento individual de Lopes Cabral, sino que también refleja el crecimiento y la proyección del futbol caboverdiano en el escenario mundial.