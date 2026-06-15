¿Dónde está Cabo Verde? Así es el país que hizo historia en el Mundial 2026 ante España

Cabo Verde dio una gran alegría a su afición con el empate ante La Furia Roja.

Cabo Verde está ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África, a unos 600 kilómetros de Senegal. El país está formado por diez islas volcánicas y cuenta con una población cercana a los 600 mil habitantes.

Este lunes se convirtió en una de las grandes historias del Mundial 2026 al conseguir un histórico empate ante España en su debut absoluto en una Copa del Mundo.

La selección caboverdiana, conocida como los Tiburones Azules, logró el primer punto mundialista de su historia al igualar ante la vigente campeona de Europa, en un resultado que rápidamente dio la vuelta al mundo y fue celebrado como una de las mayores sorpresas de la fase de grupos.

Un pequeño país africano en medio del Atlántico

Aunque pertenece geográficamente a África, Cabo Verde mantiene una fuerte influencia portuguesa. Fue colonia de Portugal hasta 1975 y actualmente su idioma oficial es el portugués, aunque gran parte de la población habla criollo caboverdiano.

Su capital es Praia, ubicada en la isla de Santiago, la más grande y poblada del archipiélago. El país tiene una superficie de poco más de 4 mil kilómetros cuadrados, similar a la de algunas ciudades grandes del mundo.

Más caboverdianos viven fuera que dentro del país

Uno de los datos más llamativos de Cabo Verde es que su diáspora supera a la población residente. Se estima que entre 700 mil y un millón de caboverdianos viven en países como Portugal, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Luxemburgo.

Esta conexión internacional también ha influido en el crecimiento de su selección nacional, que cuenta con varios futbolistas formados en ligas europeas.

La gran sorpresa del Mundial

Hasta hace pocos años, Cabo Verde era una selección prácticamente desconocida fuera de África. Sin embargo, su desarrollo futbolístico le permitió clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo y debutar nada menos que ante España.

Lejos de verse superado por uno de los favoritos al título, el conjunto africano resistió, compitió y consiguió un empate histórico que quedará grabado para siempre en el deporte de su país.

Con apenas medio millón de habitantes y sin experiencia mundialista previa, Cabo Verde ya escribió una de las historias más emotivas y sorprendentes del Mundial 2026.

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