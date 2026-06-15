¿Cuándo fue la última vez que España NO metió gol en su debut en la Copa del Mundo?

La Selección de España se enfrentó a Cabo Verde en su debut en la Copa del Mundo del 2026, encuentro que terminó 0-0 tras los 90 minutos y el equipo de Luis de la Fuente dejó dudas de si en verdad son un equipo favorito para llevarse el título del torneo internacional. La última vez que los españoles no encontraron las redes rivales en su primer partido del Mundial fue hace ya más de una década.

La Roja llega como actual campeón de la Eurocopa y con una generación joven de futbolistas. Sin embargo, en su primer compromiso demostraron que en el ataque dependen de lo que pueda hacer la pareja conformada por Lamine Yamal y Nico Williams, quienes iniciaron desde la banca por una lesión que vienen arrastrando.

España no encuentra la llave. 🔐#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 15, 2026

¿Cuándo fue la última vez que España no pudo anotar gol en su debut Mundialista?

España es uno de los equipos campeones del mundo y que en esta edición del Mundial de la FIFA llegan como favoritos para levantar el título, aunque en su debut dejaron más dudas que aciertos de cara a lo que resta en el torneo internacional.

La Roja no sufría algo parecido a lo que pasó con Cabo Verde desde Sudáfrica 2010; en aquella ocasión cayeron derrotados en su debut a manos de Suiza por marcador de 1-0 y no pudieron anotar gol, aunque semanas más tarde levantaron la copa del mundo con Vicente del Bosque como su estratega.

En la última edición de la Copa del Mundo, Qatar 2022, España arrancó con una victoria 7-0 sobre Costa Rica; después empataron 1-1 con Alemania y en su último encuentro de la fase de grupos perdieron 2-1 a manos de Japón, mientras que en los octavos de final fueron eliminados por Marruecos en la tanda de penaltis.

ESPAÑA NO PUEDE CONTRA CABO VERDE 😱 ¡QUÉ ESTÁ PASANDO!



La suerte y un buen arquero están con los caboverdianos. #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/YMxzT3BPWJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

En 2014 fue la última peor participación de España

En 2010 España se convirtió en campeón del mundo, pero cuatro años después esa generación se perdió y La Roja no pudo pasar ni de fase de grupos en Brasil 2014, edición en la que solo pudieron ganar un partido y sumaron dos derrotas.

El camino de España inició con un descalabro ante Países Bajos por marcador de 5-1 con el gol de Robin Van Persie de cabeza que quedó para la historia del torneo; en su segundo encuentro cayeron a manos de Chile 2-0 y en su último cotejo antes de despedirse del torneo sacaron 3-0 a favor en contra de Australia.

Aunque no es la primera vez que España queda fuera en la fase de grupos, en la edición de Francia 1998 La Roja también se despidió en la primera ronda del Mundial, con una derrota, un empate y una victoria.

DCO