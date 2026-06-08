España derrota a Perú antes de su debut en el Mundial 2026; Resumen y goles

Mikel Oyarzabal festeja su gol contra Perú en el triunfo de España en Puebla.

España dominó y se llevó la victoria sobre Perú por marcador de 3-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Tras este compromiso, el equipo de Luis de la Fuente volverá a Estados Unidos para seguir con su preparación de cara a su debut en el Mundial 2026, torneo en el que son favoritos para llevarse el título.

La Roja metió en su campo a los peruanos desde los primeros segundos del compromiso y con la presión alta lograron anotar el primer tanto del cotejo antes de que el reloj marcará los dos minutos de tiempo corrido.

¡GOOOOL DE ESPAÑA! 🇪🇸 ⚽️



Oyarzabal de larga distancia con apenas 2️⃣ minutos en el marcador



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¡DOS A CERO ESPAÑA! 🇪🇸⚽️



Pedri se hace presente en el Estadio Cuauhtémoc para aumentar la ventaja sobre Perú



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Mikel Oyarzabal fue el autor del primer tanto en el partido amistoso, el delantero de la Real Sociedad aprovechó el espacio que dejó la defensa de Perú en los linderos del área para disparar al poste izquierdo de Pedro Gallese y mandar al fondo de la red la esférica.

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España resuelve duelo ante Perú en el primer tiempo

La presión constante continuó por parte de los españoles y los peruanos tenían una que otra jugada aislada en la cabaña que defendía Unai Simón. La afición mexicana llenó las gradas del recinto en Puebla y el apoyo para España era notorio, ya que además de portar las camisetas de La Roja, algunos fans traían el jersey del Barcelona, Real Madrid y Villarreal.

El segundo tanto fue por parte de Pedri tras una combinación entre jugadores blaugranas. Ferran Torres no dejó salir la pelota por la línea de meta y mandó un servicio raso al área chica de Perú, donde apareció Pedri para empujar la esférica y llevarse la ovación del público.

Al ser un partido amistoso, el entrenador Luis de la Fuente realizó varios cambios en el medio tiempo, para darle descanso a sus jugadores del once titular y que otros tuvieran minutos en el último encuentro de preparación para España.

¡GALLESE SE COME EL GOL! 😰



Error del arquero con el centro de Yeremy y España ya golea en el Estadio Cuauhtémoc ❌



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¡DESCUENTA PERÚ A ESPAÑA! 😱



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Con España dentro del campo de Perú y el equipo de Mano Menezes aguantando las embestidas de La Roja, fue como llegó el tercer tanto de los europeos. El lateral del conjunto de Luis de la Fuente mandó un centro que terminó complicando a Pedro Gallese, quien mandó la de gajos adentro de su propia portería para aumentar la ventaja de los españoles.

Perú descuenta ante España en el complemento

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no realizaron el viaje a Puebla para enfrentar a Perú, los tres futbolistas españoles se quedaron en Estados Unidos para seguir recuperándose de su lesión y estar listos para el debut de La Roja en la torneo de la FIFA.

El descuento por parte de Perú llegó al minuto 65 de juego, cuando Jairo Vélez quedó solo frente a David Raya y el ariete peruano mandó a colocar la esférica en el ángulo derecho para marcar el primer tanto del compromiso.

Ferran Torres se perdió la oportunidad de marcar el cuarto tanto en el partido para España, cuando el delantero del Barcelona se barrió dentro del área para contactar un balón raso, que terminó escapándose por la línea de meta.

El debut de España en la Copa del Mundo será el 15 de junio del 2026 cuando se vean las caras con Cabo Verde en la cancha del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El equipo de Luis de la Fuente tendrá un partido del Mundial en México, será el 26 del mismo mes cuando enfrenten a Uruguay en el Estadio Guadalajara.

EVG