Liga MX

¡Oficial! Jonathan dos Santos deja al América después de seis títulos en cuatro años

Jonathan dos Santos fue anunciado como la primera baja del América después de que el brasileño André Jardine dejó de ser el director técnico del conjunto capitalino

Jonathan dos Santos se va del América luego de seis títulos ganados.
Jonathan dos Santos se va del América luego de seis títulos ganados. Foto: X @ClubAmerica
Por:
Enrique Villanueva

Jonathan dos Santos dejó de formar parte del América después de seis títulos obtenidos en cuatro años. Las Águilas hicieron oficial la baja del experimentado mediocampista mexicano, la primera desde que se anunció la salida del brasileño André Jardine de la dirección técnica.

“¡Infinitas gracias por hacer historia con nosotros, Jona! Tu huella en el América será eterna“, indicó el cuadro capitalino en un mensaje de despedida y agradecimiento para Jona, quien se sumó al conjunto de Coapa como refuerzo para el Torneo Clausura 2022.

¿Cuáles fueron los seis trofeos que Jonathan ganó con América?

Jonathan dos Santos ganó seis títulos durante su etapa como futbolista del América. Los más destacados fueron los tres consecutivos de Liga MX del Apertura 2023 al Apertura 2024.

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Pero Jona también formó parte de la plantilla de las Águilas que conquistó el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup, todos ellos en el transcurso del 2024.

“Irmão, Jonathan dos Santos. No nos queda más que agradecerte por todo lo que conseguimos juntos, por siempre dar tu máximo en la cancha y entregarte totalmente con pasión a nuestra playera”, fue parte del emotivo mensaje que el América le dedicó al mediocampista mexicano de 36 años de edad.

EVG

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