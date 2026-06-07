El América anuncia a Guillermo Almada como su nuevo entrenador en sustitución de André Jardine

El América decidió terminar con la era de André Jardine en el cuadro azulcrema por “mutuo acuerdo” y así ponerle fin a una era llena de títulos para el conjunto de Coapa. La directiva decidió contratar a un estratega con experiencia en la Liga MX, así que Guillermo Almada fue el director técnico designado para reemplazar a André Jardine en el equipo capitalino.

El estratega uruguayo llega procedente del Real Oviedo de LaLiga, equipo en el que no la pasó muy bien, ya que la escuadra que pertenece a Grupo Pachuca terminó descendiendo a la segunda división del torneo local en España. Guillermo Almada fue elegido por el América gracias a la experiencia que tiene en la Liga MX, ya que dirigió en su momento a Santos y Pachuca.

La grandeza se construye todos los días.

Hoy comienza una nueva etapa.



Bienvenido al Club América, Guillermo Almada. 🦅💛💙#AlmadaEsÁguila #GrandesDeCorazón pic.twitter.com/n0E5zlRBqZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

Este es el currículum de Guillermo Almada en la Liga MX

Guillermo Almada es uno de los entrenadores que ha logrado ganar la Liga MX; lo hizo con Pachuca en el Apertura 2022, cuando derrotaron al Toluca en la gran final por marcador global de 8-2. En esa generación aparecieron jugadores como Erick Sánchez, Nicolás Ibáñez, Víctor Guzmán, Luis Chávez y Kevin Álvarez, quienes después de esa serie lograron mudarse a otro equipo.

En su vitrina personal, Guillermo Almada presume cinco títulos y cuatro de ellos fueron dirigiendo al Pachuca. El estratega uruguayo cuenta con una Liga MX, una Concacaf Champions Cup, un Derbi de las Américas, una Challenger Cup y un campeonato de Ecuador con el Barcelona de Guayaquil.

Aunque sabe lo que es ganar la Liga MX, Guillermo Almada tendrá una losa pesada encima al tener que superar lo que realizó André Jardine con las Águilas, ya que el brasileño dejó seis títulos en su paso por el nido de Coapa, pero lo más impresionante es que fue tricampeón del futbol mexicano en el banquillo del América.

Guillermo Almada arranca el Apertura 2026 con el América

Los jugadores del América volverán a reportar con el club en algunas semanas después de tomar unas vacaciones y comenzarán a preparar la siguiente temporada con Guillermo Almada al frente del equipo como el nuevo estratega.

El estratega uruguayo tendrá tiempo para planear el Apertura 2026 con las Águilas y decidir con qué jugadores cuenta. Lo que se sabe con claridad es que los azulcremas necesitan un delantero, pues Henry Martín no estuvo en condiciones óptimas la temporada pasada y ‘El Pato’ Salas aún no da el ancho en el América.

Será en el fin de semana de la final del Mundial cuando el América tenga su primer partido del Apertura 2026; aún no se conoce el calendario de partidos, pero el arranque de la campaña se tiene presupuestado para el jueves 16 de julio.

DCO