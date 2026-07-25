Estoy en shock: Isaac del Toro reacciona a su tercer lugar en el Tour del France (VIDEO)

Isaac del toro cruzó la meta de la etapa 18 del Tour de France con los líderes

Isaac del Toro se llevará el tercer lugar general del Tour de France cuando finalice la Etapa 21 de la competencia, pero este sábado al quedar quinto en la Etapa 20 ya aseguro su sitio en el podio de los ganadores en París.

En entrevista con Eurosport.es, Isaac del Toro manifestó estar muy contento y agradecido con su equipo y con Tadej Pogačar por el apoyo recibido a lo largo de la competencia.

“Es un corredor muy fuerte y se le tiene que reconocer todo y entender todo, el equipo siempre quiso luchar y pelear hasta el último momento. Es un cansancio general del cuerpo ya que se pasa por un gran tour, pero simplemente estoy en shock”, acotó.

Isaac del Toro, al borde del llanto en @Eurosport_ES tras sellar su tercer puesto en la general:



"Estoy muy emocionado, muy agradecido con Pogacar... es algo nunca visto"



"No fue fácil terminar en el podio enfermo"#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/THWrond1P1 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 25, 2026

¿Isaac del Toro compitió enfermo en el Tour de France?

El ciclista de Ensenada, Baja California, reconoció que el equipo UAE Team Emirates no la pasó bien y no fue bueno competir enfermo.

“No es una mentira que el equipo tuvo momentos muy difíciles en la tercera semana, tratamos de evadirnos y no vernos débiles, pero al final no fue fácil terminar en el podio enfermo entonces estoy muy feliz y agradecido por la oportunidad que me ofreció el equipo y que Tadej Pogačar se comprometiera así conmigo”, añadió.

Por último, Del Toro se va agradecido y contento de su primero Tour de France en el que compita y asegura que la presión lo ayuda a jamás rendirse.

“Estoy muy emocionado y muy agradecido con Tadej Pogačar el equipo se comprometió muchísimo conmigo y nunca pude haber sentido tanta presión en mi vida y la presión es para personas privilegias y me gusta velo así”, dijo.