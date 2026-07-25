Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Cómo va el medallero y en que lugar está México

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe apenas comienzan, pero las delegaciones participantes ya empiezan a sumar sus primeras preseas en busca de ganar el certamen cuando llegue a su fin el próximo 8 de agosto.

La escuadra mexicana ya suma varias preseas de oro y se encuentra en el primer lugar del medallero general que se irá moviendo en los próximos días de competencia. La delegación de nuestro país lleva más de 600 atletas para pelear por el mayor número de preseas.

México se lleva el ORO en el recurvo femenil por equipos 🥇🇲🇽



Ana Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz dominaron la final y vencieron 5-1 a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026



El mismo trío que ya sabe lo que es subir a un podio olímpico… pic.twitter.com/NYhXoHqU5E — Panam Sports (@PanamSports) July 25, 2026

Así va el medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe comienza a moverse con las medallas que han sido entregadas en la primera jornada de actividad después de que se llevara a cabo la inauguración del evento.

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1.- México - 16 medallas - 7 preseas de oro

2.- Cuba - 7 medallas - 3 preseas de oro

3.- Venezuela - 4 medallas - 2 preseas de oro

4.- Guatemala - 5 medallas - 1 presea de oro

5.- Colombia - 4 medallas - 1 presea de oro

6.- Panamá - 1 medalla - 1 presea de oro

7.- R. Dominicana - 4 medallas - 0 preseas de oro

8.- Costa Rica - 2 medallas - 0 preseas de oro

9.- Puerto Rico - 4 medallas - 0 preseas de oro

10.- El Salvador - 3 medallas - 0 preseas de oro

La delegación mexicana ya tiene una ventaja de más de 10 medallas sobre el segundo lugar y lo más seguro es que la hegemonía de los atletas aztecas siga aumentando cuando se disputen los deportes en los que nuestro país es potencia, como los clavados.

¡Primer oro para México en Santo

Domingo 2026! 🇲🇽🥇

Melissa Márquez у Aylin Ibarra hacen historia al conquistar la medalla de oro en el doble par de remos cortos peso ligero femenino (LW2X).

¡Felicidades, campeonas! pic.twitter.com/ViEuYK6HAq — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 25, 2026

México sumó su primera medalla de oro en remo corto

La actividad de los mexicanos inició desde muy temprano en el día con Melissa Márquez у Aylin Ibarra ganando la primera medalla de oro para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La dupla azteca se quedó con el primer puesto en la disciplina de remo corto femenil para colgarse la presea de oro, lo que ayudó a la delegación de nuestro país a encaminarse al primer lugar del medallero general.

Después de esa actuación, las medallas para México comenzaron a caer como cascada, ya que en tiro con arco los atletas aztecas pusieron el nombre de nuestro país en alto al firmar dos preseas de primer lugar.

DCO