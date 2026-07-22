¿Cuántos atletas mexicanos participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Juan Celaya recibe el lábaro patrio de parte de Claudia Sheinbaum en el abanderamiento de México de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se realizan en Santo Domingo, República Dominicana y arrancan el próximo viernes 24 de julio. El evento tendrá una gran representación de atletas mexicanos, quienes buscarán ganar una medalla en casi als 40 disciplinas de la justa deportiva.

Atletas mexicanos que participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

En total la Delegación de México que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 está integrada por 656 atletas, de los cuales 322 son hombres y 314 mujeres. Entre los nombres más famosos están los abanderados y olímpicos Gabriela Rodríguez, en tiro deportivo, y Juan Celaya, en clavados.

¡MEXICANOS AL SONORO RUGIR! 🇲🇽



Nuestros atletas están listos para representar a México con el corazón, la disciplina y el orgullo que los ha llevado hasta aquí. Ahora comienza una nueva misión



¡Todo México estará con ustedes!#SantoDomingo2026 pic.twitter.com/uFagUwdBRZ — CONADE (@conadeoficial) July 20, 2026

Los deportistas tienen la misión de sumar más medallas en la justa deportiva que esta edición cumple 100 años de existencia. México es el país con más medallas totales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 4 mil 252, aunque Cuba tiene más preseas de oro con mil 919 por las mil 523 tricolores.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo congregarán a más de 6 mil 200 atletas en 40 deportes. Es la primera gran parada de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Entre los mexicanos a seguir destacan la doble medallista olímpica Alejandra Valencia, quien buscará mantener su dominio en tiro con arco recurvo tras ganar oro en la Copa Merengue, que fue clasificación para Santo Domingo.

En tiro con arco también suena mucho el nombre de Andrea Maya Becerra, quien llega con un 2025 de ensueño al ganar cinco medallas en dos veces, destacando el oro en los Juegos Mundiales y en el Campeonato Mundial de Gwangju.

Luego de obtener una histórica presea de plata en París 2024, la judoca Prisca Awiti se presenta en Santo Domingo con mucha expectativa por lo hecho en los Olímpicos pasados, aunque viene de una recuperación por una lesión.

Sin duda los elementos que más serán seguidos por los aficionados son los clavadistas Osmar Olvera, Juan Celaya y Randall Willars.

Olvera es multimedallista olímpico y mundial, quien destacó en la Superfinal de la Copa del Mundo en Beijing 2026. Por su lado, Willars consiguió bronce en la plataforma 10 metro en el Mundial de Singapu 2025.

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