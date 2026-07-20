Deportistas mexicanos reaccionan a la falta de bonos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Juan Celaya recibe el lábaro patrio de parte de Claudia Sheinbaum en el abanderamiento de México de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los deportistas mexicanos reaccionaron con sorpresa a la noticia a la falta de estímulos y bonos de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, pues en administraciones pasadas los mismos se entregaban a los atletas solamente por participar en la justa regional. Ahora solamente contarán con ese apoyo los que obtengan medalla.

Cuestionada al respecto, la arquera Alejandra Valencia admitió que hasta el momento no les han hecho saber algo al respecto, pero manifestó su confianza en que eventualmente las autoridades les comuniquen que sí habrá premios económicos, como normalmente ocurre.

"Mi objetivo es siempre superarme a mí mismo", destaca el clavadista y doble medallista olímpico Osmar Olvera de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 🇲🇽🏅👏



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“Espero que la noticia llegue más adelante, porque normalmente avisan que va a haber bono después del evento, por medalla o por participación, entonces estamos esperanzados de que pueda suceder más adelante”, reconoció la doble medallista olímpica ante la prensa después del abanderamiento de la delegación mexicana, evento que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

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Osmar Olvera confía que los estímulos vuelvan para próximos eventos

Por su parte, el clavadista Osmar Olvera reconoció que los bonos siempre dan una motivación adicional, pero mostró confianza en que los mismos regresen para próximas competencias internacionales.

“El hecho de que haya un estímulo monetario te motiva todavía más, hace que lo quieras hacer mejor. En este caso no lo hay, pero bueno, esperemos que para futuras competencias, como Juegos Olímpicos o Panamericanos, los haya para motivarnos más. De mi parte se siente feo que no haya”, señaló ante los medios de comunicación el doble medallista olímpico en París 2024.

Mientras tanto, el también clavadista Juan Celaya aseguró que independientemente de esta noticia su mente está enfocada en sumar una presea más a su colección.

“No me metí a clavados por ser famoso o por tener dinero, sino por hacer lo que más quiero y en este momento es aumentar mi colección de medallas”, puntualizó el regiomontano.

EVG