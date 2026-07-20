Claudia Sheinbaum abandera a la delegación mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a la delegación de deportistas que representarán al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

La tiradora Gabriela Rodríguez y el clavadista Juan Celaya fueron los abanderados que recibieron el lábaro patrio con el que dirigirán al contingente tricolor que desfilará en la ceremonia de apertura de la competencia regional, celebrarse el próximo viernes en el Estadio Olímpico.

Claudia Sheinbaum le deseó éxito a los casi 700 atletas que representarán a México, que tiene como misión repetir el primer lugar en el medallero, pues terminó en lo más alto en las dos ediciones más recientes, las de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

¿Cuántas medallas de oro ganó México en las últimas dos ediciones?

México consiguió 341 preseas en Barranquilla 2018, de las cuales 132 fueron de oro, superando por 30 de ese metal a Cuba para terminar en el primer sitio del medallero.

La delegación nacional repitió el sitio de honor hace tres años en San Salvador al obtener 353 medallas, de las cuales 145 fueron áureas.