El Atlante le da la bienvenida a David Ospina, su refuerzo de lujo para el Torneo Apertura 2026

El veterano portero colombiano David Ospina es el flamante refuerzo del Atlante para el Torneo Apertura 2026, en el que los Potros de Hierro juegan en la Liga MX por primera vez en 12 años. Es un fichaje de renombre para los azulgranas, que volverán a jugar en la capital del país como antaño.

Por medio de un comunicado, el nuevo integrante del máximo circuito le dio la bienvenida al guardameta de 37 años, resaltando su experiencia en el futbol de Europa, donde jugó con Nice, Arsenal y Napoli.

“Con su incorporación, el Club suma a un guardameta de amplia experiencia internacional que fortalecerá la competencia interna y aportará su liderazgo al plantel”, destacaron los Potros de Hierro en el comunicado en el que compartieron la llegada de David Ospina a su plantilla.

David Ospina tendrá su primera experiencia en la Liga MX

El Atlante significará la primera experiencia en Liga MX para David Ospina en 20 años de carrera como futbolista, trayectoria que comenzó en febrero de 2006 con el Atlético Nacional de Medellín, club con el que tuvo una segunda etapa de 2024 a 2026.

El originario de Itagüí, Antioquia, también tuvo un paso por el balompié de Arabia Saudita con el Al-Nassr, donde tuvo como compañero al goleador portugués Cristiano Ronaldo.

En el Atlante, David Ospina estará bajo las órdenes del mexicano Miguel Herrera, quien precisamente comenzó su trayectoria como director técnico al frente de los Potros de Hierro en el ya lejano 2002.

La trayectoria de David Ospina con Colombia

El Atlante también presumió la trayectoria que David Ospina a tenido con la selección de Colombia, de la cual formó parte en la recién concluida Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

“A nivel internacional, ha sido un referente de la Selección Colombia durante más de una década, participando en Copas del Mundo, Copas América y eliminatorias mundialistas, consolidándose como uno de los futbolistas con más presencia en la historia del combinado cafetero”, resaltó el conjunto azulgrana.

David Ospina integra la selección colombiana desde 2007. Fue el guardameta titular de los cafeteros en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

EVG