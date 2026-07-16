Necaxa derrota a Atlante en su debut en el Apertura 2026 de la Liga MX

El Necaxa inició el Apertura 2026 con el pie derecho al derrotar en casa al recién ascendido Atlante por marcador de 2-1, cuando parecía que el partido terminaría en empate y ambos clubes se llevarían una unidad para su causa, apareció el gol de último minuto de los Rayos para definir a un vencedor en el cotejo.

El conjunto azulgrana después de 12 años volvió al máximo circuito del futbol mexicano y realizó un buen trabajo en su debut, aunque no lograron sumar puntos en la tabla general. Los Potros de Hierro marcaron su primer tanto del certamen y fue Eugenio Pizzuto el autor del tanto del Atlante.

¡GRÍTALOOO, GOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLANTE! 🔥🥹⚽️



Valió la pena la espera, la afición de los Potros vuelve a gritar un gol en el máximo circuito, cortesía de Eugenio Pizzuto.



⚡️@ClubNecaxa 0-1 @Atlante🐴

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El primer tiempo terminó con la paridad en el marcador y pintaba a ser un encuentro cerrado de pocos goles, pero ambas escuadras salieron con una idea diferente para disputar la parte complementaria, en la que se anotaron tres tantos.

La llave que abrió el cerrojo del marcador llegó al minuto 47 de juego, cuando Jhojan Julio mantuvo la pelota dentro del área y, con la marca encima, terminó cediendo la pelota a Luis Calzadilla, quien se giró para cederle la de gajos a Eugenio Pizzuto. El futbolista mexicano de media vuelta terminó contactando el balón para mandarlo al fondo de la red de los Rayos.

Atlante se mantuvo arriba en el tablero durante la mayor parte del compromiso y fue hasta el minuto 80 cuando se presentó la oportunidad para el Necaxa de emparejar los cartones. Una falta dentro del área por uno de los zagueros azulgranas le otorgó una pena máxima a los locales. Julián Carranza fue el encargado de cambiar el penalti por gol.

POLÉMICO GOL, LOS RAYOS LE DIERON LA VUELTA ⚡️🤯🔥



Con todo y la revisión del VAR, Necaxa clavó el segundo en la recta final del partido. Los Rayos le dieron la vuelta al marcador.



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El cronómetro seguía corriendo en la cancha del Estadio Victoria y el Atlante estaba cerca de lograr su primera victoria del torneo, sin embargo, en los últimos minutos del compromiso apareció un rebote dentro del área de los Potros de Hierro y Miguel Pedroza no desaprovechó la oportunidad para poner el segundo tanto a favor de los Rayos,

De primera instancia la jugada fue marcada como falta, pero tras la revisión del VAR se otorgó el tanto para los locales que terminaron sumando tres puntos a su cuenta en la Jornada 1 del Apertura 2026. Los pupilos de Miguel Herrera seguirán buscando su primera victoria del certamen.

El próximo encuentro del Atlante en la Liga MX será nada más y nada menos que contra el América en el Estadio Azteca y los Potros de Hierro también tendrán participación en la edición 2026 de la Leagues Cup.

DCO