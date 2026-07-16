¿Qué dijo Daniela Basso, esposa de Raúl Jiménez, sobre la polémica por la playera de Harry Kane?

Raúl Jiménez intercambió camisetas con Harry Kane tras el duelo entre México e Inglaterra en el Mundial 2026.

La polémica alrededor de Raúl Jiménez volvió a encender las redes sociales, pero esta vez fue Daniela Basso, esposa del delantero mexicano, quien decidió responder directamente a las críticas luego de que el atacante apareciera vistiendo la playera de la Selección de Inglaterra durante sus vacaciones.

Las imágenes, compartidas por el propio futbolista desde el Caribe mexicano, mostraban a Jiménez utilizando el jersey con el nombre de Harry Kane, camiseta que ambos intercambiaron tras el partido de octavos de final del Mundial 2026, donde Inglaterra eliminó a México por marcador de 3-2.

Calladon de boca que le dio Daniela, si no se han dado cuenta Raúl y su familia han vivido por años en Inglaterra. pic.twitter.com/H4EHHg5UKm — 𝐑𝐨𝐧𝐢🫀🇲🇽 (@ronimsun) July 16, 2026

Daniela Basso rompe el silencio tras la polémica

La publicación coincidió con la semifinal entre Inglaterra y Argentina, lo que provocó que varios aficionados cuestionaran al delantero mexicano por utilizar la camiseta del equipo que dejó fuera al Tricolor de la Copa del Mundo.

Ante ello, Daniela Basso publicó un mensaje en sus historias de Instagram donde dejó claro que su familia es completamente mexicana, pero defendió la relación de respeto que existe entre los futbolistas profesionales.

"La rivalidad es en la cancha, no fuera de ella“, escribió la esposa del atacante, quien aseguró que el futbol también construye amistades y une a personas de distintos países.

Asimismo, recordó que Raúl Jiménez y su familia han vivido varios años en Inglaterra, país donde siempre fueron recibidos con cariño, por lo que consideró injustas las críticas hacia el delantero.

Calladon de boca que le dio Daniela, si no se han dado cuenta Raúl y su familia han vivido por años en Inglaterra. pic.twitter.com/H4EHHg5UKm — 𝐑𝐨𝐧𝐢🫀🇲🇽 (@ronimsun) July 16, 2026

La amistad entre futbolistas, por encima de las rivalidades

Basso explicó que el intercambio de camisetas es una práctica habitual entre jugadores de élite y que no representa una falta de respeto hacia México.

También reconoció que la eliminación del Tricolor frente a Inglaterra fue dolorosa para todos, pero insistió en que eso no impide valorar a colegas con quienes se comparte profesión y amistad.

Finalmente, hizo un llamado para dejar atrás los ataques en redes sociales y fomentar los valores positivos que genera el deporte.

"Personas con micrófono en mano deberían fomentar la paz y la increíble unión que provoca el futbol en el mundo“, concluyó.

Las declaraciones de Daniela Basso rápidamente se viralizaron y reabrieron el debate entre quienes consideran normal este tipo de gestos entre futbolistas y quienes creen que, tras una eliminación mundialista, portar la camiseta del rival envía un mensaje equivocado.

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