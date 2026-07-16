¿Quién es Slavko Vinci, el árbitro que pitará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

El árbitro esloveno volverá a dirigir un partido de Argentina en una Copa del Mundo, luego de su debut ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

La FIFA hizo oficial la designación arbitral para la Final del Mundial 2026 y confirmó que el esloveno Slavko Vincic será el encargado de dirigir el duelo entre Argentina y España, partido que se disputará este domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

El árbitro europeo estará acompañado por sus compatriotas Tomás Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh fungirá como cuarto árbitro y Mohammad Alkalaf será el asistente de reserva.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

Slavko Vincic nació en Maribor en 1979 y fue designado como árbitro internacional de la FIFA desde 2010. Es considerado uno de los jueces más prestigiosos de Europa, conocido por dirigir importantes encuentros como la final de la Champions League de 2024 (Real Madrid vs. Borussia Dortmund) y la final de la Europa League de 2022.

El antecedente de Slavko Vincic con Argentina y España

Para la Selección Argentina, Vincic trae un recuerdo particular, ya que fue el árbitro del debut de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni cayó sorpresivamente 2-1 ante Arabia Saudita, resultado que terminó convirtiéndose en el punto de partida hacia el histórico título mundial.

En contraste, España mantiene un historial positivo bajo su arbitraje. La Roja acumula tres victorias y dos empates en cinco partidos dirigidos por el silbante esloveno, incluyendo el triunfo 2-1 sobre Francia en una de las semifinales de la Eurocopa, uno de los encuentros más importantes de su carrera.

Así llegan Argentina y España a la Final

La Selección Argentina afrontará la Final después de eliminar 2-1 a Inglaterra gracias a un gol agónico de Lautaro Martínez, mientras que España dejó en el camino a Francia para instalarse nuevamente en una definición mundialista.

En territorio español existe optimismo respecto a la recuperación de Lamine Yamal y Pedro Porro, quienes trabajaron con cargas diferenciadas durante la semana, aunque todo apunta a que estarán disponibles para enfrentar a la Albiceleste.

Por su parte, el conjunto de Lionel Scaloni realizó trabajos regenerativos en Atlanta antes de viajar a Nueva Jersey, donde buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, mientras que España intentará levantar el trofeo por segunda ocasión en su historia.

ice