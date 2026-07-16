Golfista argentino Mateo Pulcini imita el festejo de Enzo Fernández y desata polémica en Inglaterra (VIDEO)

La euforia por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 llegó hasta el golf. El argentino Mateo Pulcini protagonizó uno de los momentos más comentados del Abierto Británico al celebrar un espectacular birdie imitando el festejo de Enzo Fernández, autor del gol del empate ante Inglaterra en la semifinal mundialista.

El gesto no tardó en viralizarse, especialmente porque ocurrió frente a aficionados ingleses apenas unos días después de la eliminación de los Three Lions a manos de la Albiceleste.

Un birdie, un festejo y mucha polémica

Pulcini, de 25 años, embocó un birdie de aproximadamente 12 metros en el hoyo 18 durante la primera ronda del Abierto Británico, disputado en Royal Birkdale. Tras concretar el golpe, el argentino se llevó ambas manos a las orejas y miró al público, exactamente como lo hizo Enzo Fernández al marcar el 1-1 frente a Inglaterra en el Mundial.

La celebración provocó todo tipo de reacciones entre los espectadores y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde algunos la interpretaron como una provocación hacia los aficionados ingleses.

Mateo Pulcini, the only Argentine in the field at The Open, draining a 40 footer to shoot a *75* and giving the English crowd the Enzo Fernandez celly is top notch banter.pic.twitter.com/BdoJUble0e — Dan Why-Ner (@ReallyDanWeiner) July 16, 2026

“No era una burla”

Después de finalizar su participación, Pulcini aclaró que nunca buscó burlarse de Inglaterra ni de su afición.

“No quería hacer nada como para burlarme del partido que perdieron. Estaba muy emocionado por haber embocado un putt de doce metros y simplemente me salió hacerlo”, explicó el golfista argentino.

También reveló que desde el primer hoyo recibió algunos abucheos por parte de un sector del público local, aunque aseguró que nunca se sintió incómodo.

“Me encanta. Es parte de la diversión. También hubo gente que me apoyó y disfruté mucho el ambiente”, comentó.

Enzo Fernandez doing this celebration against England, the country where he lives and is raising his family. The country that sees him earn £180,000 a week...



Very disrespectful.. 🫣 pic.twitter.com/AlIylrSmaF — Football HQ (@FootballHQ) July 16, 2026

Del Mundial al Abierto Británico

Pulcini reconoció que vivió con intensidad la clasificación de Argentina a la Final del Mundial 2026. Incluso contó que observó la semifinal frente a Inglaterra acompañado de su equipo durante una reunión con asado.

Cuando fue cuestionado sobre qué le había generado mayor emoción, si el birdie del hoyo 18 o el gol de Enzo Fernández, respondió entre risas: “El gol de Enzo, sin duda”.

El golfista también portó una gorra con la bandera argentina, una tradición personal que mantiene cada vez que disputa la primera ronda de un torneo.

¿Quién es Mateo Pulcini?

El joven cordobés vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Su participación en el Abierto Británico llegó después de conquistar el Campeonato Latinoamericano Amateur, resultado que le otorgó un lugar en uno de los torneos más prestigiosos del golf mundial.

Aunque terminó la primera ronda con +5 sobre el par, Pulcini se llevó buena parte de los reflectores gracias a una celebración que conectó el golf con la pasión que sigue despertando la Selección Argentina tras su clasificación a una nueva Final de la Copa del Mundo.

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