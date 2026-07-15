¿Quieres ir a la Final del Mundial 2026 en Nueva York?: esto cuesta un boleto en reventa

Miles de aficionados buscan un lugar para presenciar el partido más importante del torneo.

Asistir a la Final del Mundial 2026 se ha convertido en un lujo reservado para muy pocos. A solo unos días del partido por el título, los boletos ya no están disponibles en venta general a través de la FIFA, por lo que la única alternativa para los aficionados es recurrir a la reventa, donde los precios van desde 120 mil pesos hasta casi 678 mil pesos por una sola entrada.

El encuentro, que se disputará este 19 de julio en el MetLife Stadium, enfrentará a España contra el vencedor de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más cotizados del año.

La reventa dispara los precios para la Final

En el portal oficial de la FIFA ya no existen boletos convencionales para la Final. Las únicas opciones disponibles corresponden a los paquetes Hospitality, que incluyen accesos preferenciales, alimentos, bebidas y zonas VIP con mejor ubicación dentro del estadio.

Los paquetes más accesibles rondan los 15 mil y 17 mil dólares, equivalentes a 260 mil y 295 mil pesos, mientras que las experiencias más exclusivas superan los 500 mil pesos y llegan hasta 991 mil pesos por persona.

Louis Vuitton to present bespoke trophy trunk at @FIFAWorldCup final!



Louis Vuitton has been named Official Supplier and Branded Licensee of the FIFA World Cup 2026, presenting the official bespoke trophy trunk designed to transport and showcase the most iconic trophy in sports: — FIFA (@FIFAcom) July 14, 2026

Reventa de Estados Unidos también alcanza cifras récord

En StubHub, la mayoría de los boletos disponibles se ofrecen alrededor de 139 mil pesos, aunque algunos asientos premium alcanzan los 434 mil e incluso los 608 mil pesos.

Por su parte, Ticketmaster mantiene precios similares para las localidades disponibles en reventa, mientras que TickPick ofrece el rango más amplio: desde 121 mil pesos hasta 678 mil pesos, dependiendo de la ubicación dentro del inmueble.

El costo del boleto no es el único gasto que deberán asumir quienes viajen a la Final. El hospedaje en la zona de Nueva York y Nueva Jersey registra tarifas elevadas por la alta demanda, además de los costos de alimentación y transporte.

Performers at the 2026 FIFA World Cup Final so far.



— Half-time show

• BTS

• Madonna

• Shakira

• Justin Bieber

• Burna Boy

• Gustavo Dudamel

• PS22 Chorus ft. Coldplay.



— Closing Ceremony

• IShowSpeed

• Tom Cruise

• Laura Pausini

• Nicole Scherzinger

• Robbie… pic.twitter.com/wRSYrsFrn7 — Pop Core (@TheePopCore) July 14, 2026

Incluso llegar al MetLife Stadium implica un gasto adicional. Los trenes oficiales que conectan con el inmueble tienen un costo cercano a mil 700 pesos, mientras que los autobuses lanzadera representan una alternativa más económica, con tarifas aproximadas de 347 pesos.

Con localidades agotadas desde hace semanas y una demanda mundial por ver el partido más importante del torneo, la Final del Mundial 2026 promete disputarse ante un estadio repleto... aunque para muchos aficionados el verdadero desafío no será conseguir el boleto, sino poder pagarlo.

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