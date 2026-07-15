¡En modo cowboy! Zlatan Ibrahimovic sorprende con look vaquero y conquista el Mundial 2026 (VIDEO)

Zlatan Ibrahimovic volvió a demostrar que no necesita estar dentro de la cancha para convertirse en protagonista. El histórico delantero sueco apareció con un llamativo atuendo de cowboy durante la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, disputada en el AT&T Stadium de Dallas, y de inmediato se volvió tendencia en redes sociales.

Fiel a su estilo extravagante y a la personalidad que lo convirtió en una de las figuras más mediáticas del futbol mundial, el ahora analista de Fox Sports sorprendió al lucir un sombrero vaquero color blanco, saco blanco perla, camisa de vestir, corbata y pantalón negro, un look que muchos calificaron como una auténtica “zlatanización” de Texas.

Zlatan se roba el show en Dallas

En el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, Zlatan Ibrahimovic camina hacia el barandal de uno de los palcos del estadio, observa el terreno de juego y después se gira hacia la cámara con la seguridad que siempre lo ha caracterizado.

El exfutbolista realiza su clásica pose desafiante apuntando con ambas manos en forma de pistolas, acomoda su reloj y termina con una ligera sonrisa, provocando miles de reacciones entre aficionados que destacaron que el sueco “puede convertir cualquier momento en un espectáculo”.

El atuendo no fue casualidad. El partido se disputó en la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, uno de los símbolos deportivos del estado de Texas, por lo que “Ibra” decidió sumarse al ambiente local con un estilo completamente tejano.

Haaland también sorprendió con look vaquero

No fue el único futbolista que adoptó esa imagen durante el torneo, pues Erling Haaland, la gran figura de Noruega, también utilizó sombrero vaquero durante algunas actividades del Mundial, dejando claro que la cultura texana terminó conquistando a varias estrellas internacionales.

Desde su retiro como futbolista profesional en 2023, Zlatan Ibrahimovic encontró un nuevo escenario para seguir brillando. El sueco forma parte del equipo de analistas de Fox Sports para el Mundial 2026, donde comparte transmisiones con figuras como Thierry Henry y Alexi Lalas.

Su estilo directo, sus declaraciones sin filtros y su enorme carisma lo han convertido en uno de los comentaristas más populares de la Copa del Mundo. Cada intervención genera titulares y millones de reproducciones en redes sociales, consolidando una faceta distinta a la que mostró durante más de dos décadas como delantero.

Incluso antes de la semifinal entre España y Francia, Ibrahimovic volvió a dejar una frase que se viralizó al referirse a los grandes ídolos argentinos, demostrando que su personalidad continúa siendo tan dominante frente a un micrófono como lo fue dentro del área rival.

Lejos de las canchas, Zlatan Ibrahimovic sigue encontrando la manera de ser protagonista. Esta vez no fue con un gol imposible ni con una declaración explosiva, sino con un sombrero vaquero que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del Mundial 2026.

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