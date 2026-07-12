La Princesa Cautiva, ¿Dónde ver el drama animado?

La serie en formato vertical La Princesa Cautiva sigue la historia de una mujer que consiguió conquistar al hombre más admirado, pero todo cambia cuando llega la mujer que lo había enamorado antes que ella, por lo que decide despedirse de él.

¿De qué trata La Princesa Cautiva?

La Princesa Cautiva sigue la historia de una mujer que tres años antes, drogó al heredero de la mafia, Vicente. Después de esa noche salvaje, el hombre decidió quedarse con ella, pero justo cuando estaba por proponerle matrimonio, su primer amor, Isabela, regresó.

La Princesa Cautiva ı Foto: Especial

Para complacerla, Vicente dejó que un auto atropellara a la protagonista, tiró las reliquias de su madre a los perros callejeros y la mandó a prisión... Pero ahora que al fin me rompió, mientras vuelo a Boston para casarme con otro, Vicente está destruyendo Nueva York entera con tal de encontrarme.

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¿Dónde ver La Princesa Cautiva?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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